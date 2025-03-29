Lucas Torreira: Ben Galatasaray için oynuyorum!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

İŞTE TORREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

Milli arayı bahane olarak göstermek mantıklı değil. Bu mağlubiyet onunla bağlantılı değil. Milli oyunculardan bazıları geç dönüyor, daha az çalışıyor ama bu bahane değil. Açıkçası kazanmaya alışmış bir takımdık, erkenden bir oyuncu kaybettik taraftarı mutlu edemedik sakin olmamız gerekiyor bir sonraki hedefe odaklanmamız gerekiyor. Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Şampiyonluğun bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Her maçımızı kazanırsak şampiyon olacağız. Taraftarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz.

Bazen şahsi problemlerim ister itemez sahaya yansıyor ama 3 senedir ben özel hayatıma değil kendimi Galatasaray'a adadım. Kötü imaj yaratmak isteyen bazı insanlar bunu bana karşı kullandı. Size şunu söyleyeyim. Ben Lucas Torreira için oynamıyorum. Ben Galatasaray için oynuyorum.