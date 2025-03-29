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Haberler Galatasaray Hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıklar tamamlandı

Galatasaray, dün yaptığı idmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Ligde son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, ligin son haftasından itibaren bugüne kadar yenilmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Hazırlıklar tamamlandı

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, dün yaptığı idmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde derbinin taktik çalışması gerçekleştirildi.

28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, ligin son haftasından itibaren bugüne kadar yenilmedi. Aslan bu süreçte oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

YENİLERİN HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımdaki bazı isimler teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş derbisinde görev alacak. Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, şans bulursa ilk kez sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlılara karşı mücadele edecek.

LİGİN EN GOLCÜSÜ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 68 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen ve 27 maçın 26'sında da gol kaydeden sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.

KART UYARISI

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Osimhen ile Sallai, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta oynanacak olan Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Okan Buruk, iki oyuncusunu da uyardı.

EN SON HATAY'A KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından dış sahada bu sezon 13, geçtiğimiz sezon da 12 olmak üzere oynadığı 25 maçta mağlup olmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kaldı.

ÖZBEK'TEN BÜYÜK PRİM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisi öncesinde tesisleri ziyaret etti ve hem futbolcularla hem de teknik heyetle görüştü. Özbek, derbinin kazanılması halinde tüm takıma büyük bir prim vereceğini söyledi.

İSMAEL JAKOBS TEDBİR AMAÇLI

Galatasaray'da bu derbi öncesinde eksik yok ancak uzun süren sakatlığını atlatan İsmael Jakobs, tedbir amaçlı oynamayacak. Yaklaşık iki aydır 12 maçta forma giyemeyen Senegalli sol bek, iyileşmesine rağmen riske edilmeyecek.

MUSLERA ELDİVENLERİ TAKACAK

G.Saray'ın kalesini koruyan Muslera, 30. kez Beşiktaş'a karşı eldivenleri takacak. Muslera, 29 maçta 14 galibiyet, 9 yenilgi, 6 beraberlik yazıyor.

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