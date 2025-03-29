Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerine tarihi prim!

Galatasaray Yönetimi, Süper Lig'de oynayacakları Beşiktaş ve çarşamba günü kupada karşılaşacakları Fenerbahçe maçları öncesinde kesenin ağzını açtı.

Takvim'in haberine göre, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin iki kritik maçın kazanılması durumunda oyuncularına 100 milyon lira vermeyi planladığı öğrenildi.