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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerine tarihi prim!

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerine tarihi prim!

Galatasaray yönetimi Süper Lig'de Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçlarıyla ilgili harekete geçti. Sarı kırmızılılar iki önemli derbi için tarihi bir prim belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 09:49
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Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerine tarihi prim!

Galatasaray Yönetimi, Süper Lig'de oynayacakları Beşiktaş ve çarşamba günü kupada karşılaşacakları Fenerbahçe maçları öncesinde kesenin ağzını açtı.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerine tarihi prim!

Takvim'in haberine göre, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin iki kritik maçın kazanılması durumunda oyuncularına 100 milyon lira vermeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerine tarihi prim!

Sarı kırmızılılar bu maçlardan birini kazanması durumunda ise primi yeniden belirleyecek.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerine tarihi prim!

Galatasaray Yönetimi, kritik maç öncesinde oyuncuların geriye dönük alacaklarını da ödeyecek.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerine tarihi prim!

Böylece dev maç öncesinde maddi anlamdaki tüm sorunlar da ortadan kalkmış olacak.

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerine tarihi prim!

Sarı kırmızılı teknik ekip ve oyuncuların açıklanan pirimden dolayı çok mutlu oldukları öğrenildi.

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