Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerine tarihi prim!
Galatasaray yönetimi Süper Lig'de Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçlarıyla ilgili harekete geçti. Sarı kırmızılılar iki önemli derbi için tarihi bir prim belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray Yönetimi, kritik maç öncesinde oyuncuların geriye dönük alacaklarını da ödeyecek.
Böylece dev maç öncesinde maddi anlamdaki tüm sorunlar da ortadan kalkmış olacak.
Sarı kırmızılı teknik ekip ve oyuncuların açıklanan pirimden dolayı çok mutlu oldukları öğrenildi.
Bu arada Galatasaray Yönetimi iki kritik maç öncesinde sık sık Kemerburgaz'daki tesisleri ziyaret edip oyunculara moral veriyorlar.
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