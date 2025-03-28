Attım yine atarım

Milli ara için ülkesine giden Victor Osimhen, dün sabah saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. Ülkesinde başarılı maçlar çıkartan Osimhen, derbi öncesinde takıma bir an önce dahil olarak iki gün takımla çalışma fırsatı elde etti. Milli takımda hafif bir sakatlık yaşayan Osimhen'in derbide forma giymesi bekleniyor

başarılı golcüsü Osimhen, Beşiktaş derbisi öncesinde hem çok formda hem çok iddialı. Dün Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve gelmeden önce iki maçta 2 gol atan başarılı futbolcu, Türkiye'de hem gol krallığını hem de şampiyonluğu istiyor. Ligin ilk yarısında RAMS Park'taki G.Saray- Beşiktaş derbisinde rakip filelere bir gol bırakarak galibiyette önemli rol oynayan Osimhen, arkadaşlarına yine gol sözü verdi.

TAKIMIN SKOR YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesine kadar tamamen gollerine ve şampiyonluğa odaklanan başarılı oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada ilk yarıda olduğu gibi gol atacağına inandığını söyledi. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 20 sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gole imzasını atarak takımının skor yükünü çekmeyi başardı.

BiBLOLAR SATIŞA ÇIKTI

G.Saray'ın golcü oyuncuları ve ikonikleşen iki isim İcardi ile Osimhen'in bibloları satışa çıkartıldı. GS Store mağazalarında taraftarların satışına sunulan biblolar futbolseverlerden tam not aldı ve kısa süre içerisinde büyük bir ilgi oluştu. Olası Osimhen transferinde taraftarların büyük bir izdiham yaratması bekleniyor.