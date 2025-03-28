  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Attım yine atarım

Attım yine atarım

Milli ara için ülkesine giden Victor Osimhen, dün sabah saatlerinde İstanbul'a ayak bastı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Attım yine atarım

Milli ara için ülkesine giden Victor Osimhen, dün sabah saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. Ülkesinde başarılı maçlar çıkartan Osimhen, derbi öncesinde takıma bir an önce dahil olarak iki gün takımla çalışma fırsatı elde etti. Milli takımda hafif bir sakatlık yaşayan Osimhen'in derbide forma giymesi bekleniyor

başarılı golcüsü Osimhen, Beşiktaş derbisi öncesinde hem çok formda hem çok iddialı. Dün Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve gelmeden önce iki maçta 2 gol atan başarılı futbolcu, Türkiye'de hem gol krallığını hem de şampiyonluğu istiyor. Ligin ilk yarısında RAMS Park'taki G.Saray- Beşiktaş derbisinde rakip filelere bir gol bırakarak galibiyette önemli rol oynayan Osimhen, arkadaşlarına yine gol sözü verdi.

TAKIMIN SKOR YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesine kadar tamamen gollerine ve şampiyonluğa odaklanan başarılı oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada ilk yarıda olduğu gibi gol atacağına inandığını söyledi. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 20 sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gole imzasını atarak takımının skor yükünü çekmeyi başardı.

BiBLOLAR SATIŞA ÇIKTI

G.Saray'ın golcü oyuncuları ve ikonikleşen iki isim İcardi ile Osimhen'in bibloları satışa çıkartıldı. GS Store mağazalarında taraftarların satışına sunulan biblolar futbolseverlerden tam not aldı ve kısa süre içerisinde büyük bir ilgi oluştu. Olası Osimhen transferinde taraftarların büyük bir izdiham yaratması bekleniyor.

REKLAM-Casper
Mourinho kaleye eski öğrencisini getirecek!
DİĞER
Milli maç heyecanı için geri sayım başladı! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak?
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ofisinde Hamidiye su krizi! "Bu pis suları neden bırakıyorsunuz" diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu
F.Bahçe'de tek hedef 3 puan! İşte Mourinho'nun Bodrum maçı 11'i
G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:03
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:01
F.Bahçe'nin Bodrum kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Bodrum kafilesi açıklandı! 00:14
Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni ortaya çıktı! Yasin Kol'un derbiye atanma nedeni ortaya çıktı! 00:14
Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi! Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi! 00:14
G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor G.Saray'dan şampiyonluk transferi! Dünyaca ünlü yıldız Aslan oluyor 00:14
Daha Eski
Dev derbi öncesi belli oldu! Favori ekip... Dev derbi öncesi belli oldu! Favori ekip... 00:14
Immobile'den geleceği hakkında flaş sözler! Immobile'den geleceği hakkında flaş sözler! 00:14
Transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı! Transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı! 00:14
Aslan dünya yıldızına kafayı taktı! Aslan dünya yıldızına kafayı taktı! 00:14
Oosterwolde'ye sürpriz talip! Oosterwolde'ye sürpriz talip! 00:14
Aslan'dan bomba transfer hamlesi! Aslan'dan bomba transfer hamlesi! 00:14