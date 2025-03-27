Okan Buruk kaleci konusunda Berke ve Pena'ı gözüne kestirdi

Kaleci transferinde sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı halinde hemen hamle yapmayı planlıyor. Sarı- kırmızılılar, yerli ve yabancı kaleciler arasından detaylı bir hazırlık yapıyor. Listesini hazırlayan Cimbom'da İnaki Pena ile Berke Özer isimleri öne çıktı. Barcelona ile sözleşme görüşmeleri devam eden Pena için Aslan'ın devreye girmesi bekleniyor. İspanya basınında 26 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.

CLUB BRUGGE'E RET

Yerli kaleci konusunda ise ara transfer döneminden bu yana Berke Özer'in ismi gündem yer alıyor. Eyüpspor'la bu sezon başarılı bir dönemden geçen Berke Özer'i Belçika'dan Club Brugge kulübü de istiyor. Ancak 24 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılı takımı önceliğine aldığı ifade edildi. Bu sezon 26 maça çıkan milli kaleci, Galatasaray'a gelmeye yakın duruyor. Sarı-kırmızılı kulübün kısa sürede kaleci transferini çözerek yeni sezonda herhangi bir belirsizliğe izin vermeyeceği dile getirildi.

PENA, 2022'DE OYNADI

Inaki Pena, 2021-2022 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Domenec Torrent'in isteğiyle Barcelona'dan ara transfer döneminde kiralanan Pena, 8 resmi maça çıkmıştı. Özellikle Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona maçlarında etkili bir görüntü çizen 1999 doğumlu kaleci taraftarlardan tam not almıştı.

BÜYÜK MAÇLARDA PARLADI

Berke Özer, bu sezon Eyüpspor'da başarılı bir görüntü çizdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda kurtarışlarıyla dikkat çeken 24 yaşındaki kaleci, milli takım için de önemli bir alternatif