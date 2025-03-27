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Haberler Galatasaray Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! FIFA'nın kuralı...

Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! FIFA'nın kuralı...

Milli aranın ardından derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'e çevrildi. Sarı kırmızılı taraftarlar, Brezilya maçında kafasına aldığı darbeden ötürü sakatlanan ve oyundan çıkan Davinson'un Beşiktaş maçı öncesi son durumunu merak ediyor. FIFA'nın kuralı ise sarı kırmızılıları endişelendiriyor. Nijerya'nın Zimbabwe ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan Osimhen ise sağlık kontolünden geçecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 09:41
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Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! FIFA'nın kuralı...

Galatasaray'ın iki yıldızı Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'in milli arada yaşadığı sakatlıklar canları sıktı.

Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! FIFA'nın kuralı...

Nijerya'nın, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımını öne geçiren Osimhen mücadelenin 86. dakikasında adalesinden bir sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! FIFA'nın kuralı...

FIFA'DAN YASAK
Davinson Sanchez ise ülkesi Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta rakip kaleci Alisson ile çarpışmış ve oyuna devam edememişti.

Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! FIFA'nın kuralı...

27 yaşındaki stoper Paraguay maçının kadrosunda da yer almamıştı.

Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! FIFA'nın kuralı...

FIFA'nın da yaşanabilecek travma riskinden dolayı çarpışma yaşanan oyunculara 1 hafta forma giymeme kuralı koyuyor.

Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! FIFA'nın kuralı...

DURUMLARINA BAKILACAK
Takvim'de yer alan habere göre, iki ismin de bugün Galatasaray sağlık heyeti tarafından detaylı bir sağlık kontrolüne sokulacağı ve bu kontrollerden sonra iki oyuncunun Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giymeme ihtimallerinin netleşeceği ifade ediliyor.

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