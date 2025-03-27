Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! FIFA'nın kuralı...
Milli aranın ardından derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'e çevrildi. Sarı kırmızılı taraftarlar, Brezilya maçında kafasına aldığı darbeden ötürü sakatlanan ve oyundan çıkan Davinson'un Beşiktaş maçı öncesi son durumunu merak ediyor. FIFA'nın kuralı ise sarı kırmızılıları endişelendiriyor. Nijerya'nın Zimbabwe ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan Osimhen ise sağlık kontolünden geçecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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FIFA'DAN YASAK
27 yaşındaki stoper Paraguay maçının kadrosunda da yer almamıştı.
FIFA'nın da yaşanabilecek travma riskinden dolayı çarpışma yaşanan oyunculara 1 hafta forma giymeme kuralı koyuyor.
DURUMLARINA BAKILACAK
Takvim'de yer alan habere göre, iki ismin de bugün Galatasaray sağlık heyeti tarafından detaylı bir sağlık kontrolüne sokulacağı ve bu kontrollerden sonra iki oyuncunun Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giymeme ihtimallerinin netleşeceği ifade ediliyor.
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