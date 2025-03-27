Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Osimhen endişesi! FIFA'nın kuralı...

Galatasaray'ın iki yıldızı Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'in milli arada yaşadığı sakatlıklar canları sıktı.

Nijerya'nın, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımını öne geçiren Osimhen mücadelenin 86. dakikasında adalesinden bir sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.