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Haberler Galatasaray Galatasaray Williams'ı transfer listesinin ön sıralarına aldı!

Galatasaray Williams'ı transfer listesinin ön sıralarına aldı!

Milli aranın ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Galatasaray'da diğer yandan transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon planlamasını yapan sarı kırmızılı yönetimin, Inaki Williams'ı listenin ön sıralarına aldığını öğrenildi. İşte Cimbom'un forvet planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 09:06
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Galatasaray Williams'ı transfer listesinin ön sıralarına aldı!

Milli aranın ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon transfer planlaması devam ediyor.

Galatasaray Williams'ı transfer listesinin ön sıralarına aldı!

Kadrosuna önemli takviyeler hedefleyen Galatasaray'da Inaki Williams adı öne çıkıyor.

Galatasaray Williams'ı transfer listesinin ön sıralarına aldı!

Sarı-kırmızılılar; Athletic Bilbao'nun 30 yaşındaki yıldızını kadroya katma adına çalışmalar yapacak.

Galatasaray Williams'ı transfer listesinin ön sıralarına aldı!

Transfer listesinde üst sıralarda yer alan Williams'ın da La Liga temsilcisinden ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Galatasaray Williams'ı transfer listesinin ön sıralarına aldı!

Tecrübeli futbolcu bu sezon Athletic formasıyla 40 resmi maça çıkarken 10 gol attı, 9 asist yaptı.

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