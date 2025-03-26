Galatasaray Williams'ı transfer listesinin ön sıralarına aldı!
Milli aranın ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Galatasaray'da diğer yandan transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon planlamasını yapan sarı kırmızılı yönetimin, Inaki Williams'ı listenin ön sıralarına aldığını öğrenildi. İşte Cimbom'un forvet planı... | GALATASARAY HABERLERİ
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Transfer listesinde üst sıralarda yer alan Williams'ın da La Liga temsilcisinden ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.
Tecrübeli futbolcu bu sezon Athletic formasıyla 40 resmi maça çıkarken 10 gol attı, 9 asist yaptı.
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