GALATASARAY HABERLERİ | Transfere yeşil ışık yandı! Lucas Torreira'nın yerine Casemiro geliyor
Galatasaray, Lucas Torreira'nın sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda yerine transfer edeceği isimleri belirledi. Sarı kırmızılılar Casemiro'dan menajeri aracılığıyla olumlu sinyaller alırken b planı olarak Granit Xhaka'yı listeye ekledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Galatasaray, Manchester United'ın yıldız futbolcunun transferi konusunda zorluk çıkarmayacağı görüşünde. Cimbom, bir zamanlar Brezilya Milli Takımı'nın değişmez ismi olan Casemiro için lig biter bitmez resmi teklif sunacak.
Real Madrid'de beş kez Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıran Casemiro, 2022'de 70 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu.
XHAKA DA LİSTEDE
Torreira'nın ayrılması durumunda ön libero mevki için Casemiro'yla ilgilenen Galatasaray, Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka'yı da ciddi şekilde düşünüyor. 32 yaşındaki Arnavut asıllı İsviçreli yıldızı özellikle Okan Buruk'un çok istediği biliniyor.
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