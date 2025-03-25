  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Transfere yeşil ışık yandı! Lucas Torreira'nın yerine Casemiro geliyor

GALATASARAY HABERLERİ | Transfere yeşil ışık yandı! Lucas Torreira'nın yerine Casemiro geliyor

Galatasaray, Lucas Torreira'nın sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda yerine transfer edeceği isimleri belirledi. Sarı kırmızılılar Casemiro'dan menajeri aracılığıyla olumlu sinyaller alırken b planı olarak Granit Xhaka'yı listeye ekledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ | Transfere yeşil ışık yandı! Lucas Torreira'nın yerine Casemiro geliyor

Sarı-kırmızılı kulüp, Boca Juniors'ın çok istediği Lucas Torreira'yı cazip bir rakama satması halinde yerine çok kaliteli bir transfer yapmaya kararlı.

GALATASARAY HABERLERİ | Transfere yeşil ışık yandı! Lucas Torreira'nın yerine Casemiro geliyor

Şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaray, eski gözdesi Casemiro'yu yeniden gündeme aldı. Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda ayrılık planları yapan 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kuruldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Transfere yeşil ışık yandı! Lucas Torreira'nın yerine Casemiro geliyor

Menajeri, Casemiro'nun Güney Amerika'dan talipleri olduğunu ancak futbolcunun Avrupa'da kalmak istediğini belirterek transfere yeşil ışık yaktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Transfere yeşil ışık yandı! Lucas Torreira'nın yerine Casemiro geliyor

Galatasaray, Manchester United'ın yıldız futbolcunun transferi konusunda zorluk çıkarmayacağı görüşünde. Cimbom, bir zamanlar Brezilya Milli Takımı'nın değişmez ismi olan Casemiro için lig biter bitmez resmi teklif sunacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Transfere yeşil ışık yandı! Lucas Torreira'nın yerine Casemiro geliyor

Real Madrid'de beş kez Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıran Casemiro, 2022'de 70 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ | Transfere yeşil ışık yandı! Lucas Torreira'nın yerine Casemiro geliyor

XHAKA DA LİSTEDE

Torreira'nın ayrılması durumunda ön libero mevki için Casemiro'yla ilgilenen Galatasaray, Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka'yı da ciddi şekilde düşünüyor. 32 yaşındaki Arnavut asıllı İsviçreli yıldızı özellikle Okan Buruk'un çok istediği biliniyor.

REKLAM - Türk Telekom
Yusuf Akçiçek'e Avrupa devleri talip!
DİĞER
Gazeteci Tuba Kalçık ve oyuncu Mustafa Üstündağ'ın mutlu günü! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ismini ne koymuşlar...
İmamoğlu'nun yolsuzluk çarkı TAKVİM'de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!
G.Saray o isimle yollarını ayırıyor!
G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak 00:51
F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak F.Bahçe parkeye retro forması ile çıkacak 00:49
G.Saray'a Torreira şoku! Transfer... G.Saray'a Torreira şoku! Transfer... 00:41
Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! 00:41
G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! G.Saray o isimle yollarını ayırıyor! 00:40
Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! 00:40
Daha Eski
Arda'dan Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi? Arda'dan Szoboszlai'ye: 6 gol yetmedi mi? 00:40
Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi flaş açıklama! Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi flaş açıklama! 00:40
G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip! G.Saray ve F.Bahçe Correa'ya talip! 00:40
Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında! Bolivyalı yetenek Beşiktaş’ın radarında! 00:40
Napoli’den flaş Osimhen kararı! Napoli’den flaş Osimhen kararı! 00:40
İspanya'da gündem Arda Güler! İspanya'da gündem Arda Güler! 00:40