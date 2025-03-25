Dünya kupası gibi

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, yaklaşan Beşiktaş ve F.Bahçe derbileri öncesinde avantajın kendilerinde olduğunu söyledi. Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada derbi atmosferlerini Dünya Kupası finaline benzeten Sara, bir Brezilyalı olarak bu durumun kendisini bile şaşırttığını söyledi. Türkiye'de futbola büyük bir tutku olduğunu belirten 25 yaşındaki orta saha şöyle devam etti: "Buradaki rekabet olağanüstü.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJLIYIZ

Bu güçlü futbol kültürüne sahip olan ve buna alışkın olan biz Brezilyalılar için bile bu şaşırtıcı bir şey. Türkiye'de şampiyonluklar en ince ayrıntısına kadar belirleniyor. Bu yıl da şampiyonluk yarışı farklı olmayacak. Sıralamada küçük bir avantajımız var. Ama dikkatsiz olamayız. Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbi, ülkede bir Dünya Kupası finali olarak muamele görüyor. Taşıdığımız sorumluluğu biliyoruz. Bunun üstesinden geleceğiz.