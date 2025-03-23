TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla sezonun yıldızlarından biri olan Yunus Akgün hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Akgün ile sözleşme uzatmak isterken genç futbolcunun mevcut sözleşmesindeki o madde endişe yaratıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Bu sezon ligde ve Avrupa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus'un değerinin 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğunu düşünen Galatasaray Yönetimi, bu nedenle zarar etmek istemiyor.
Ancak Yunus da henüz ikna edilemedi.
Sarı kırmızılı futbolcunun da Barış ve Abdülkerim gibi zamlı yeni sözleşmeye imza atması ve kontratının uzatılması planlanırken, Yunus'un menajeri ile önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulacağı belirtildi.
Yunus Akgün bu sezon ligde 6 gol, 8 asist yaparken, Avrupa'da ise 5 kez fileleri havalandırdı.
Ağrıları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan genç futbolcunun, sezon sonu dizindeki sorun nedeniyle bıçak altına yatma ihtimali de bulunuyor.
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