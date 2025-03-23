  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla sezonun yıldızlarından biri olan Yunus Akgün hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Akgün ile sözleşme uzatmak isterken genç futbolcunun mevcut sözleşmesindeki o madde endişe yaratıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 12:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün bir türlü yeni kontrata imza atmaması endişe yaratıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...

Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan ve attığı gollerle Avrupa kulüplerinin radarına giren Yunus Akgün yeni sözleşmeye imza atmazsa yazın 11 milyon Euro'ya gidebilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...

Milliyet'in haberine göre, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki bu çıkış maddesi, sarı kırmızılı yönetimi rahatsız ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...

Bu sezon ligde ve Avrupa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus'un değerinin 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğunu düşünen Galatasaray Yönetimi, bu nedenle zarar etmek istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...

Ancak Yunus da henüz ikna edilemedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...

Sarı kırmızılı futbolcunun da Barış ve Abdülkerim gibi zamlı yeni sözleşmeye imza atması ve kontratının uzatılması planlanırken, Yunus'un menajeri ile önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...

Yunus Akgün bu sezon ligde 6 gol, 8 asist yaparken, Avrupa'da ise 5 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün endişesi! Yeni sözleşme imzalamazsa...

Ağrıları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan genç futbolcunun, sezon sonu dizindeki sorun nedeniyle bıçak altına yatma ihtimali de bulunuyor.

F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu!
Mou'yu takımın başında görmek istiyorlar!
DİĞER
Kendisini aldatıp terk eden boşandığı eşi Naim Gençoğlu'ndan vazgeçti, soyadından vazgeçmedi
CANLI TAKİP | Ekrem İmamoğlu tutuklandı! 560 milyar TL'lik yolsuzluk tescillendi: Terör soruşturmasında karar
Cenk Tosun Japonya'ya uçuyor!
G.Saray'ın sol beki Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI İZLE Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI İZLE 12:59
Almanya - İtalya maçı ne zaman? Almanya - İtalya maçı ne zaman? 12:50
Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman? Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman? 12:48
G.Saray'da Yunus Akgün endişesi! G.Saray'da Yunus Akgün endişesi! 12:45
Portekiz - Danimarka maçı ne zaman? Portekiz - Danimarka maçı ne zaman? 12:44
İspanya - Hollanda maçı ne zaman? İspanya - Hollanda maçı ne zaman? 12:42
Daha Eski
Belçika - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi Belçika - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi 12:40
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta heyecanı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta heyecanı 12:22
F1 Çin GP’sinde zafer Oscar Piastri'nin! F1 Çin GP’sinde zafer Oscar Piastri'nin! 12:17
İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman? İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman? 12:16
İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman? İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman? 12:14
Sırbistan - Avusturya maçı ne zaman? Sırbistan - Avusturya maçı ne zaman? 12:12