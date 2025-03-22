Galatasaray'da flaş Ismail Jakobs gelişmesi! Derbiye yetişebilecek mi?
Galatasaray'da aşil tendonu sakatlığı yaşayan ve ocak ayından bu yana sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs hakkında son olarak Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Diğer yandan Galatasaray'da milli takım kamplarında bulunan isimlerden Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Davinson Sanchez sorun yaşadı. Sol dizindeki ağrıları devam eden Yunus, Macaristan maçı kadrosundan tedbiren çıkarıldı.
İspanya Milli Takımında bulunan ve Hollanda maçına 11'de başlayan Alvaro Morata da geçirdiği rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.
TRT Spor'un haberine göre, durumu ciddi olmayan tecrübeli golcünün, görev verilmesi halinde rövanş maçında oynayabileceği öğrenildi.
Brezilya maçına 11'de başlayan Davinson Sanchez de, rakibiyle yaşadığı çarpışmanın ardından tedbiren oyundan alınmıştı. Kolombiya teknik direktörü Lorenzo, tecrübeli savunma oyuncusunda ciddi bir durum olmadığını aktardı.
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