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Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Ismail Jakobs gelişmesi! Derbiye yetişebilecek mi?

Galatasaray'da flaş Ismail Jakobs gelişmesi! Derbiye yetişebilecek mi?

Galatasaray'da aşil tendonu sakatlığı yaşayan ve ocak ayından bu yana sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs hakkında son olarak Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 16:15
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Galatasaray'da flaş Ismail Jakobs gelişmesi! Derbiye yetişebilecek mi?

Galatasaray, Ismail Jakobs'a kavuşmayı bekliyor. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Senegalli oyuncuya, yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Galatasaray'da flaş Ismail Jakobs gelişmesi! Derbiye yetişebilecek mi?

Aşil tendonunda problem yaşayan Jakobs'un, Beşiktaş maçı kadrosunda yer alabileceği gelen haberler arasında.

Galatasaray'da flaş Ismail Jakobs gelişmesi! Derbiye yetişebilecek mi?

Bu sezon sakatlığı nedeniyle tüm kulvarlarda 21 maç kaçıran 25 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalan kısmında ne kadar süre alacağı merak konusu.

Galatasaray'da flaş Ismail Jakobs gelişmesi! Derbiye yetişebilecek mi?

Diğer yandan Galatasaray'da milli takım kamplarında bulunan isimlerden Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Davinson Sanchez sorun yaşadı. Sol dizindeki ağrıları devam eden Yunus, Macaristan maçı kadrosundan tedbiren çıkarıldı.

Galatasaray'da flaş Ismail Jakobs gelişmesi! Derbiye yetişebilecek mi?

İspanya Milli Takımında bulunan ve Hollanda maçına 11'de başlayan Alvaro Morata da geçirdiği rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Galatasaray'da flaş Ismail Jakobs gelişmesi! Derbiye yetişebilecek mi?

TRT Spor'un haberine göre, durumu ciddi olmayan tecrübeli golcünün, görev verilmesi halinde rövanş maçında oynayabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da flaş Ismail Jakobs gelişmesi! Derbiye yetişebilecek mi?

Brezilya maçına 11'de başlayan Davinson Sanchez de, rakibiyle yaşadığı çarpışmanın ardından tedbiren oyundan alınmıştı. Kolombiya teknik direktörü Lorenzo, tecrübeli savunma oyuncusunda ciddi bir durum olmadığını aktardı.

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