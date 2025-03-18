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Galatasaray'da çok mutluyum
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen İsmael Jakobs, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Jakobs, "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna; "Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra konuşabiliriz" yanıtını verdi.
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