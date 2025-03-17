Çilek Joao Felix

Gelecek sezona da iddialı ve güçlü bir kadro ile girmek isteyen G.Saray, işi şimdiden sıkı tutuyor. Sezon başında ve ara dönemde de transfer gündemine gelen ancak sonuç alınamayan Joao Felix, yaz ayında gündemin en önemli maddelerinden birisi haline gelecek. Şubat başında Chelsea'den 5.5 milyon Euro'luk bedelle Milan'a kiralık olarak giden 25 yaşındaki Portekizli futbolcu orada aradığını bulamadı. Milan'da 7 maçta forma giyen başarılı futbolcu sadece 1 asist yaparken gol atamadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve yazın yollarını ayıracak. Chelsea de kadrosunda düşünmediği Felix için gelecek teklifleri değerlendirecek. G.Saray yönetimi yazın satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi ile İngiliz ekibinin kapısını çalacak.