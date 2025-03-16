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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

Trendyol Süper Lig'de kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, önümüzdeki sezonun mücadelesine erken başladı. Ezeli rakipler, AC Milan'da dikiş tutturamayan Joao Felix için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 13:03 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 13:11
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, önümüzdeki sezon için kollarını sıvamışken ortak transfer hedeflerinde yeniden karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

Ezeli rakipler, geçtiğimiz yaz transfer döneminden bu yana Joao Felix için yakın takipteydiler.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

5 yıl süren Atletico Madrid macerasının ardından Felix, Ağustos 2024'te 52 milyon Euro bonservis karşılığında Chelsea'ye geri dönmüştü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

Portekizli futbolcu ardından ara transfer döneminde AC Milan'a kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

İtalyan temsilcisi ile Serie A'da çıktığı 7 maçta yalnızca 1 asist katkısı sunabilen oyuncunun Milan'daki geleceği belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

Çizme basınında yer alan haberlere göre Milan, sezon sonunda kiralık kontratı bitecek olan Felix'i takımda tutmak adına herhangi bir hamle yapmamaya karar verdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

FENERBAHÇE YOKLAMIŞTI

Sarı lacivertli ekip, Portekizli'nin AC Milan'a kiralanmasından birkaç hafta kadar önce oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere Chelsea ile masaya oturmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

OSIMHEN GİDERSE...

25 yaşındaki hücum oyuncusu aynı zamanda Galatasaray'ın Victor Osimhen'e alternatif olarak transfer edilebilecek oyuncular listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

AYARLANABİLİR BÜTÇE

2019 yılında Atletico Madrid forması ile piyasa değeri 100 milyon Euro'ya kadar ulaşmış olan oyuncunun Milan'daki başarısız performansı sebebiyle güncel değerinin (30 milyon Euro) düşmesi bekleniyor.

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