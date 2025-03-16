TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!
Trendyol Süper Lig'de kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, önümüzdeki sezonun mücadelesine erken başladı. Ezeli rakipler, AC Milan'da dikiş tutturamayan Joao Felix için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS transfer haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 13:03 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 13:11
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Portekizli futbolcu ardından ara transfer döneminde AC Milan'a kiralanmıştı.
İtalyan temsilcisi ile Serie A'da çıktığı 7 maçta yalnızca 1 asist katkısı sunabilen oyuncunun Milan'daki geleceği belli oldu.
Çizme basınında yer alan haberlere göre Milan, sezon sonunda kiralık kontratı bitecek olan Felix'i takımda tutmak adına herhangi bir hamle yapmamaya karar verdi.
FENERBAHÇE YOKLAMIŞTI
Sarı lacivertli ekip, Portekizli'nin AC Milan'a kiralanmasından birkaç hafta kadar önce oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere Chelsea ile masaya oturmuştu.
OSIMHEN GİDERSE...
25 yaşındaki hücum oyuncusu aynı zamanda Galatasaray'ın Victor Osimhen'e alternatif olarak transfer edilebilecek oyuncular listesinde yer alıyor.
AYARLANABİLİR BÜTÇE
2019 yılında Atletico Madrid forması ile piyasa değeri 100 milyon Euro'ya kadar ulaşmış olan oyuncunun Milan'daki başarısız performansı sebebiyle güncel değerinin (30 milyon Euro) düşmesi bekleniyor.
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