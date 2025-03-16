TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'in Joao Felix düellosu yeniden başladı!

İtalyan temsilcisi ile Serie A'da çıktığı 7 maçta yalnızca 1 asist katkısı sunabilen oyuncunun Milan'daki geleceği belli oldu.

Çizme basınında yer alan haberlere göre Milan, sezon sonunda kiralık kontratı bitecek olan Felix'i takımda tutmak adına herhangi bir hamle yapmamaya karar verdi.