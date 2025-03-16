  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'da dev ödeme! Kritik derbiler öncesi doping etkisi

Galatasaray'da dev ödeme! Kritik derbiler öncesi doping etkisi

Galatasaray'da Onvo Antalyaspor maçı öncesi oyunculara yapılan ödemelerin takımda doping etkisine sebep olduğu ortaya çıktı. Maaş ve prim ödemelerine devam edecek olan sarı kırmızılı yönetim böylelikle Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanacak derbilerde oyuncuların sahaya tam motivasyon çıkmasını hedefleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 09:52
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da dev ödeme! Kritik derbiler öncesi doping etkisi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray'da dev ödeme! Kritik derbiler öncesi doping etkisi

Bu sonuç ile birlikte Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlalığı ile 10'a çıkaran sarı kırmızılılar milli araya moralli girdi.

Galatasaray'da dev ödeme! Kritik derbiler öncesi doping etkisi

Karşılaşmaya yaptığı hat-trick ile Victor Osimhen ve 1 gol/1 asist kaydederek formaya ısındığını gösteren Alvaro Morata damga vurdu.

Galatasaray'da dev ödeme! Kritik derbiler öncesi doping etkisi

Öte yandan UEFA tarafından borçsuzluk kağıdı alınması için 31 Mart'a kadar müddet verilen Florya yönetiminin maç öncesinde yaptığı hamle ortaya çıktı.

Galatasaray'da dev ödeme! Kritik derbiler öncesi doping etkisi

Milliyet'te yer alan habere göre sezon başından bu yana galibiyet primlerini alamayan oyuncular için yaklaşık 185 milyon liralık toplam ödeme yapıldı.

Galatasaray'da dev ödeme! Kritik derbiler öncesi doping etkisi

Oyuncuların aylık maaşlarının da ödenmesi ile birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri öncesi takıma motivasyon takviyesi yapılması planlanıyor.

Rangers F.Bahçe'yi geçti ama...
F.Bahçe'den flaş Skriniar kararı!
DİĞER
Ünlü oyuncudan samimi itiraf! "Yediğin kazıklarla büyüyorsun"
Son dakika: Makedonya'da bir gece kulübünde yangın: Onlarca ölü var
F.Bahçe'de Osayi belirsizliği!
F.Bahçe milli arada bombayı patlatacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rangers F.Bahçe'yi geçti ama... Rangers F.Bahçe'yi geçti ama... 10:44
Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman? Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman? 10:37
Çaykur Rizespor - BB Bodrumspor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - BB Bodrumspor maçı ne zaman? 10:11
Dele Alli gündeme oturdu! 10 dakikada... Dele Alli gündeme oturdu! 10 dakikada... 10:15
Avustralya Grand Prix'sini Norris kazandı Avustralya Grand Prix'sini Norris kazandı 10:22
Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman? Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman? 10:35
Daha Eski
Bugünkü maçlar 16 Mart Pazar 2025 Bugünkü maçlar 16 Mart Pazar 2025 06:58
Maçın ardından sert eleştiri! Maçın ardından sert eleştiri! 08:45
Maçın ardından Fatih Tekke'ye büyük övgü! Maçın ardından Fatih Tekke'ye büyük övgü! 08:53
Osimhen'in fedakarlığı ortaya çıktı! Osimhen'in fedakarlığı ortaya çıktı! 09:06
Fenerbahçe - Samsunspor maçı yayın bilgisi! Fenerbahçe - Samsunspor maçı yayın bilgisi! 09:30
F.Bahçe'de Osayi belirsizliği! F.Bahçe'de Osayi belirsizliği! 09:45