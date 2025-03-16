Galatasaray'da dev ödeme! Kritik derbiler öncesi doping etkisi
Galatasaray'da Onvo Antalyaspor maçı öncesi oyunculara yapılan ödemelerin takımda doping etkisine sebep olduğu ortaya çıktı. Maaş ve prim ödemelerine devam edecek olan sarı kırmızılı yönetim böylelikle Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanacak derbilerde oyuncuların sahaya tam motivasyon çıkmasını hedefleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Öte yandan UEFA tarafından borçsuzluk kağıdı alınması için 31 Mart'a kadar müddet verilen Florya yönetiminin maç öncesinde yaptığı hamle ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre sezon başından bu yana galibiyet primlerini alamayan oyuncular için yaklaşık 185 milyon liralık toplam ödeme yapıldı.
Oyuncuların aylık maaşlarının da ödenmesi ile birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri öncesi takıma motivasyon takviyesi yapılması planlanıyor.
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