GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! Corendon Alanyaspor maçında...
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanında 3 puana ikinci yarı başardığı geri dönüş ile uzandı. Zorlu mücadelenin devre arasında Fernando Muslera'nın sözleri takımı motive etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SÖZLERİ TAKIM ARKADAŞLARINI DA ATEŞLEDİ
Bu sezonki performansı tartışılsa da son haftalarda dümene geçen kaptanın, Corendon Alanyaspor maçının soyunma odasında yöneticilere "Biz prim değil, şampiyonluğu düşünüyoruz. Bu süreçte yanımızda olmanız ve desteğiniz takım için daha değerli" dediği öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Muslera'nın sözleri, sarı-kırmızılı yöneticilerle birlikte soyunma odasındaki takım arkadaşlarını havaya soktu. Alanya maçının devre arasına 1-0 yenik giren G.Saray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve iki haftanın ardından 3 puan almıştı.
DİĞER