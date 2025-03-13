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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! Corendon Alanyaspor maçında...

GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! Corendon Alanyaspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanında 3 puana ikinci yarı başardığı geri dönüş ile uzandı. Zorlu mücadelenin devre arasında Fernando Muslera'nın sözleri takımı motive etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 09:22
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GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! Corendon Alanyaspor maçında...

Sözleşmesi sezon sonu bitecek ve 14 yıllık Galatasaray serüvenine nokta koyacak deneyimli kaleci Fernando Muslera, kupalarla dolu Galatasaray kariyerine şampiyonlukla veda etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! Corendon Alanyaspor maçında...

38 yaşındaki usta eldiven, 3 günlük Antalya-Alanya kampında takım arkadaşlarını motive etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! Corendon Alanyaspor maçında...

Yönetimin de yükünü alan Uruguaylı file bekçisi, prim konusunda herhangi bir beklentide olmadıklarını dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! Corendon Alanyaspor maçında...

SÖZLERİ TAKIM ARKADAŞLARINI DA ATEŞLEDİ

Bu sezonki performansı tartışılsa da son haftalarda dümene geçen kaptanın, Corendon Alanyaspor maçının soyunma odasında yöneticilere "Biz prim değil, şampiyonluğu düşünüyoruz. Bu süreçte yanımızda olmanız ve desteğiniz takım için daha değerli" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! Corendon Alanyaspor maçında...

Sabah'ta yer alan habere göre Muslera'nın sözleri, sarı-kırmızılı yöneticilerle birlikte soyunma odasındaki takım arkadaşlarını havaya soktu. Alanya maçının devre arasına 1-0 yenik giren G.Saray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve iki haftanın ardından 3 puan almıştı.

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