GALATASARAY HABERLERİ | Fernando Muslera'dan soyunma odasında flaş sözler! Corendon Alanyaspor maçında...

SÖZLERİ TAKIM ARKADAŞLARINI DA ATEŞLEDİ Bu sezonki performansı tartışılsa da son haftalarda dümene geçen kaptanın, Corendon Alanyaspor maçının soyunma odasında yöneticilere "Biz prim değil, şampiyonluğu düşünüyoruz. Bu süreçte yanımızda olmanız ve desteğiniz takım için daha değerli" dediği öğrenildi.