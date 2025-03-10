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Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İki ezeki rakip forma ve resmi ürün satışında Avrupa'nın büyük kulüpleriyle yarışır duruma geldi ve birçok devi geride bıraktı. İşte UEFA'nın raporuna göre forma ve satıştan en çok gelir elde eden kulüpler... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 16:22
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Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

15- AC MİLAN: 59 MiLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

14- FENERBAHÇE: 69 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

13- BORUSSIA DORTMUND: 72 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

12- JUVENTUS: 74 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

11- MANCHESTER CITY: 76 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

10- PSG: 81 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

9- GALATASARAY: 85 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

8- CHELSEA: 95 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

7- TOTTENHAM: 96 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

6- ARSENAL: 120 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

5- MANCHESTER UNITED: 146 MİLYON EURO

Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...

4- LIVERPOOL: 146 MİLYON EURO

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