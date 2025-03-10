Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o detay...
Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İki ezeki rakip forma ve resmi ürün satışında Avrupa'nın büyük kulüpleriyle yarışır duruma geldi ve birçok devi geride bıraktı. İşte UEFA'nın raporuna göre forma ve satıştan en çok gelir elde eden kulüpler... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
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12- JUVENTUS: 74 MİLYON EURO
11- MANCHESTER CITY: 76 MİLYON EURO
10- PSG: 81 MİLYON EURO
9- GALATASARAY: 85 MİLYON EURO
8- CHELSEA: 95 MİLYON EURO
7- TOTTENHAM: 96 MİLYON EURO
6- ARSENAL: 120 MİLYON EURO
5- MANCHESTER UNITED: 146 MİLYON EURO
4- LIVERPOOL: 146 MİLYON EURO
3- BARCELONA: 171 MİLYON EURO
2- BAYERN MÜNIH: 171 MİLYON EURO
1- REAL MADRID: 196 MİLYON EURO
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