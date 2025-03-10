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Haberler Galatasaray 3-4’ü bulabilirdik

3-4’ü bulabilirdik

Okan Buruk: “2-1’den sonra 3-4’ü bulabilirdik. İkinci yarıdaki oyun mutlu etti. 3-4’ü bulsak psikolojik olarak daha iyi olabilirdi”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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3-4’ü bulabilirdik

Fenerbahçe derbisinden sonra 1 maçlık ceza alan ve Kasımpaşa mücadelesinde yedek kulübesindeki yerini alamayan Okan Buruk, dün takımının başına döndü. Tecrübeli çalıştırıcı, dün alınan galibiyetin ardından ise şunları söyledi: "Bu dönemdeki maçların hepsi çok önemli. Bu maçlara girerken stres var mı, var. 10 dakika doğru oynadık. Sonra dizilişi kaybettik. Arkada çok oyuncu kaldık. Sara'yı sağda başlatınca, Frankowski'nin de önünü açmak istedik, rakibin dizilişi üretmemizi engelledi. 2-1'den sonra 3-4'ü bulabilirdik. İkinci yarıdaki oyun mutlu etti. 3-4'ü bulsak psikolojik olarak daha iyi olabilirdi. Cuma Antalya maçı var, ona hazırlanacağız."

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