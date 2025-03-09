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Haberler Galatasaray Victor Osimhen: Üç puanı alacağımızı biliyorduk

Victor Osimhen: Üç puanı alacağımızı biliyorduk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte galibiyet golünü kaydeden Victor Osimhen, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 22:52
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Victor Osimhen: Üç puanı alacağımızı biliyorduk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte galibiyet golünü kaydeden Victor Osimhen, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OSIMHEN'İN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle büyük tebrik takıma, taraftara da teşekkür. Onlar olmadan enerjimiz yetmezdi 3 puanı almaya. İlk yarı iyi değildik, ikinci yarı kendimizi düzeltmeyi bildik. Her maçın final olacağını biliyorduk. Önemli bir adımdı bu. Momentumu sürdürmeye devam edeceğiz."

"İlk yarıdan sonra herkes konuştu. Biz bu konuda iyiyiz. Kaptan, Sanchez, Günay konuştu. Birbirimizi motive ettik. Bize ikinci yarıda gereken enerjiyi bu verdi. Üç puanı alacağımızı biliyorduk. Rakibe saygı duyuyoruz ama üç puanı biz hak ettik."

"Morata ile oynamak inanılmazdı. Deneyimli bir oyuncu o. Hücumda topu almak için yaklaşması, takım oyuncusu olarak ileri seviyede biri. Çok mutluyum onunla oynadığım için. Onun ve benim goller attığım bir sezon geçirmeyi diliyoruz."

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