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Haberler Galatasaray Davinson Sanchez: Herkes Galatasaray'ı yenmek istiyor!

Davinson Sanchez: Herkes Galatasaray'ı yenmek istiyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncularından Davinson Sanchez mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 23:04
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Davinson Sanchez: Herkes Galatasaray'ı yenmek istiyor!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray geriye düştüğü mücadelede Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez mücadelenin ardından konuştu.

İŞTE SANCHEZ'İN SÖZLERİ

Davinson Sanchez: "Takımı tebrik etmek istiyorum. Kolay olmayacağını biliyorduk. Birkaç maçtır en iyi şekilde oynayamadık. İlk yarıda birkaç şans vardı ama faydalanamadık. Kaostan bir gol yedik. Önümüzde finaller var, her maç bir final. Galatasaray'ız, bunun farkındayız, sakin olacağız, kendimiz olacağız. Bu 3 puan üzerinden momentum yaratacağız ve mayıs kadar gideceğiz."

"G.SARAY ÜLKENİN EN İYİ TAKIMI"

"Herkes Galatasaray'ı yenmek istiyor, çünkü ülkenin en büyük takımıyız. Bazen 1-0'ın da tamam olduğunu düşünmemiz gerekiyor. 2-3 gol atma şansımız olduğu ikinci yarının ardından 1 gol farkla kazandık. Net ve formda bir takımız. Formu tekrar tutturduk. Büyük takımlar böyledir. Net bir takım olur. Gol atana sahiptir, gol atana top getirenlere sahiptir. Bizde her tür oyuncu var. En önemli maç cuma günü, ona konsantre olacağız." dedi.

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