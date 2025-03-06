TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği habere göre Mertens, Galatasaray'dan ayrılarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Efsanesi olduğu takım Napoli'ye dönecek olan Mertens, bu kez sahada değil saha kenarından takımı yönetecek.