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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Dries Mertens'in sarı kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sezon sonunda son buluyor. Belçikalı, İstanbul'a vedaya hazırlanırken aynı zamanda futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere o ünlü hocanın yanına yardımcı olarak gidiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 14:10
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürürken öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

Sarı kırmızılı takım, Kasımpaşa karşısında sezonun ikinci yarısında da puan kaybı yaşamasının ardından taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

Yönetimden gelen açıklamalar ile taraftarlara umut dağıtılırken "Bu sezon şampiyon biziz" sözü yeniden verildi.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

Öte yandan Cimbom'da sezon sonunda takımdan ayrılacak isimlere bir yenisi daha eklendi.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

Sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, bu sezon sıkça kramponlarını ne zaman asacağına dair sorular almıştı.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

37 yaşındaki futbolcu önce Belçika Milli Takımı'na kapılarını tamamen kapattı, ardından Galatasaray'dan ayrılarak futbol kariyerine başka bir yöne vereceği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

İşte Mertens'in sezon sonu gideceği takım...

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği habere göre Mertens, Galatasaray'dan ayrılarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

Efsanesi olduğu takım Napoli'ye dönecek olan Mertens, bu kez sahada değil saha kenarından takımı yönetecek.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

Oyun zekası ve liderlik becerisi ile dikkat çeken yıldız ismin emekli olmasının ardından teknik direktörlük yolunda adımlar atacağına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

NAPOLI'DE İKİNCİ KARİYERİNE BAŞLAYABİLİR

Aktarılanlara göre Napoli tarihine unutulmaz sayfalar yazan ve henüz Victor Osimhen'in takıma katılmasından önce takımın gol kralı olan Mertens, futbol dünyasındaki ikinci kariyerine Napoli'de başlayabilir.

TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak

Galatasaray'dan emekli olmasının ardından Mertens'in İtalya'ya dönerek Napoli'nin teknik heyetinde görev alması ve Antonio Conte ile yan yana olması bekleniyor.

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