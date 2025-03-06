TRANSFER HABERİ | Dries Mertens Galatasaray'a veda ediyor! Ünlü hocanın yardımcısı olacak
Galatasaray'ın sevilen yıldızı Dries Mertens'in sarı kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sezon sonunda son buluyor. Belçikalı, İstanbul'a vedaya hazırlanırken aynı zamanda futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere o ünlü hocanın yanına yardımcı olarak gidiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Cimbom'da sezon sonunda takımdan ayrılacak isimlere bir yenisi daha eklendi.
Sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, bu sezon sıkça kramponlarını ne zaman asacağına dair sorular almıştı.
37 yaşındaki futbolcu önce Belçika Milli Takımı'na kapılarını tamamen kapattı, ardından Galatasaray'dan ayrılarak futbol kariyerine başka bir yöne vereceği ortaya çıktı.
İşte Mertens'in sezon sonu gideceği takım...
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği habere göre Mertens, Galatasaray'dan ayrılarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Efsanesi olduğu takım Napoli'ye dönecek olan Mertens, bu kez sahada değil saha kenarından takımı yönetecek.
Oyun zekası ve liderlik becerisi ile dikkat çeken yıldız ismin emekli olmasının ardından teknik direktörlük yolunda adımlar atacağına kesin gözüyle bakılıyor.
NAPOLI'DE İKİNCİ KARİYERİNE BAŞLAYABİLİR
Aktarılanlara göre Napoli tarihine unutulmaz sayfalar yazan ve henüz Victor Osimhen'in takıma katılmasından önce takımın gol kralı olan Mertens, futbol dünyasındaki ikinci kariyerine Napoli'de başlayabilir.
Galatasaray'dan emekli olmasının ardından Mertens'in İtalya'ya dönerek Napoli'nin teknik heyetinde görev alması ve Antonio Conte ile yan yana olması bekleniyor.
DİĞER