Galatasaray'da 32 milyon Euro'luk transfer hüsranı!

Sezon başında alınan bu iki isimle sorun yaşayan Cimbom, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerden de katkı alamadı. Sezonun ilk yarısında Genk'te sadece 611 dakika süre bulan Carlos Cuesta için 8 milyon euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, çok eleştirildi. Kolombiyalı stoper, sonradan oyuna girdiği Kasımpaşa maçında 30 saniyede penaltıya sebep oldu.