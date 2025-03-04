Galatasaray'da 32 milyon Euro'luk transfer hüsranı!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3'lük skorla berabere kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak transferde ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Sezon başında alınan bu iki isimle sorun yaşayan Cimbom, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerden de katkı alamadı. Sezonun ilk yarısında Genk'te sadece 611 dakika süre bulan Carlos Cuesta için 8 milyon euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, çok eleştirildi. Kolombiyalı stoper, sonradan oyuna girdiği Kasımpaşa maçında 30 saniyede penaltıya sebep oldu.
Sezonun ilk yarısını Eyüpspor formasıyla geçiren Ahmed Kutucu, 8 gol ve 7 asistle dikkat çekti. 6 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a imza atan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni takımındaki kariyerine tutuk başladı. Süper Lig'de sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 6 maçta sadece 1 gol kaydedebilen Kutucu, Eyüpspor'daki skorer halinden uzak kaldı.
Icardi, Yunus Akgün ve Alvaro Morata'nın sakatlığı, Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın form düşüklüğü döneminde Aslan, yeni takviyelerinden katkı alamadı. Bonservis olarak 32 milyon euroluk fatura, sarı-kırmızılı taraftarlardan çokça eleştiri aldı.
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