İrfan Saraloğlu'ndan Okan Buruk sözleri! "Cezalık bir şey yoktu"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmzılı ekipte Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SARALOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"CEZALIK BİR ŞEY YOKTU"

Hocamızın burada olmaması bizi üzdü, düşündürdü ve çelişkiye düşürdü. İlk defa bir teknik adama açıklamalarından ceza verildi. Açıklamalarında cezalık bir şey yoktu, Tahkim'den dönmemesi bizi bir kez daha üzdü. Üzüntüleri bir kenara bırakacağız.

"ŞAMPİYONLUĞA HAZIRIZ"

Takım hazır, birkaç eksiğimiz var ve yakın gelecekte onlar da dönecek. Zorlu bir fikstürümüz vardı, büyük bölümünü atlattık. Daha sağlıklı çalışarak, daha dinlenmiş bir şekilde maçlara çıkacağız. Maçı kazanmak ve şampiyon olmak için hazırız.