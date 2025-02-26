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Haberler Galatasaray Müthiş geri dönüş

Müthiş geri dönüş

Ara transfer döneminde kadroya katılan Mario Lemina'nın Fenerbahçe maçındaki performansı ayakta alkışlandı. 2019- 2020 sezonunda Galatasaray'da oynayan ve 5 yıl sonra geri dönen Gabonlu orta saha, derbide müthiş bir görünü çizdi. Lemina'nın 90 dakika boyunca ortaya koyduğu istatistikler dikkat çekti. Comparisonator'un Mario Lemina için hazırladığı rakamlar şöyle: 2 başarı dripling, 1 isabetli şut, 4 rakip ceza sahasında top kazanma, 6 kez top kesme, 5 kez pas arası, 9 kez presle top kazanma, 9 ikili mücadele kazanma, 10 hat kırıcı pas, yüzde 90.7 isabetli pas ve 2'de 1 hava topu mücadelesi kazanma.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Müthiş geri dönüş

Ara transfer döneminde kadroya katılan Mario Lemina'nın Fenerbahçe maçındaki performansı ayakta alkışlandı. 2019- 2020 sezonunda Galatasaray'da oynayan ve 5 yıl sonra geri dönen Gabonlu orta saha, derbide müthiş bir görünü çizdi. Lemina'nın 90 dakika boyunca ortaya koyduğu istatistikler dikkat çekti. Comparisonator'un Mario Lemina için hazırladığı rakamlar şöyle: 2 başarı dripling, 1 isabetli şut, 4 rakip ceza sahasında top kazanma, 6 kez top kesme, 5 kez pas arası, 9 kez presle top kazanma, 9 ikili mücadele kazanma, 10 hat kırıcı pas, yüzde 90.7 isabetli pas ve 2'de 1 hava topu mücadelesi kazanma.

4'TE 4 UZUN PAS

Mario Lemina, orta sahadaki başarılı pas oyunuyla da dikkat çekmesini bildi. Lemina, maç boyunca 4 uzun pasın 4'ünde isabet sağladı. Gabonlu yıldız bir kez de rakip ceza sahasına orta açtı.

TARAFTARDAN TAM NOT

Galatasaray tribünleri derbi boyunca Mario Lemina'nın mücadelesi ve hırsını ayakta alkışladı. Lemina'nın Fenerbahçe karşısında hem hücumda hem de savunma gösterdiği performans tam not aldı.

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