Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda hakem Vincic'in performansını tebrik etti. Mourinho, "Büyük ve iyi bir maç oldu. Bunun sebebi çok çok iyi bir hakem performansının iyi olmasıydı. O, bu ormanda hayatta kalabilmek için yeterli dürüstlüğe sahipti. Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz. Yusuf, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti" dedi.

'TÜRK YÖNETSE FELAKET OLURDU'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda hakemleri kutlamaya gittiğini belirterek, "Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu'

'TEMİZ DEĞİL AMA İYİ ORGANİZASYON'

Mourinho şöyle devam etti: "Galatasaray iyi savunma yaptı, Muslera en net pozisyonu iyi kurtardı. Savunmadan iyi çıkabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi. Normal şartlar altında bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler, bu hakemin performansına bakıp, öz eleştiri yaparsa, sezon güzel ve heyecanlı biter. Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon."

TADiC KACIRDI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun dün ilk 11'de sahaya sürdüğü Dusan Tadic, performansıyla eleştirilirken 68'de yaşanan karambolde mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Kornerden gelen topta altı pasa düşen topa son dokunan Sırp oyuncu, Galatasaray kalecisi Muslera'yı geçemedi. Oyun içinde de sık sık eşleştiği Lemine karşısında ikili mücadeleleri kaybeden 36 yaşındaki futbolcuya fiziksel anlamda yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler yapıldı. Mourinho'nun 90 dakika sahada tuttuğu Tadic maç sonunda, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Ciddi fırsatlar da yakaladık ama golü bulamadık. Galibiyete yakın olan taraf bizdik. Ligin geri kalanında şampiyonluk mücadelemiz devam edecek" ifadesini kullandı.

TALİSCA İLE SADECE 12 DAKİKA!

F.Bahçe'nin ara transferde kadrosuna dahil ettiği Anderson Talisca, dünkü dev derbide uzatmalarla birilkte 12 dakika şans buldu. Mourinho tarafından 83'te sahaya sürülen Brezilyalı yıldız sahada bir varlık gösteremedi.

AMRABAT BEKLENENİ VEREMEDİ

Son maçlarda savunmadaki sorun nedeniyle stoperde görev yapan Amrabat, dün 61'de Szymanski'nin yerine oyuna girdi. Orta sahada görev yapan Faslı yıldız, geldiğinden bu yana belki de en kötü performansını sergiledi.

YABANCI 25 BASIN MENSUBU

Dev derbiyi 25 yabancı basın mensubu izledi. TSYD aracılığıyla derbi için Fransa, İsveç, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Filistin, KKTC, İran, İspanya, Romanya ve Danimarka'dan toplamda 25 gazeteci akreditasyon yaptırdı.

TRAFİK ADETA KİLİTLENDİ

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi trafiği durma noktasına getirdi. Tarihi derbi nedeniyle ana artellerde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Güvenlik nedeniyle bazı yolların kapalı olmasıyla trafik kilitlenme noktasına geldi.

OĞUZ'DAN NEFİS ŞUT

Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürüp sağ bekte görevlendirdiği Oğuz Aydın, dün yine dinamo gibi çalıştı. Savunmadaki başarılı oyunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle de dikkat çeken genç futbolcu, 64'te gole çok yaklaştı. Milli futbolcunun sağ kanattan sol ayağıyla içeri gönderdiği top kaleye yönelirken Galatasaray kalecisi Fernando Muslera son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi ve golü engelledi.