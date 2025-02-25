Aslantepe kalesi

Galatasaray dün Fenerbahçe'yi Rams Park'ta ağırladı. Derbi başladığı gibi 0-0 bitti. Bu skorla Cimbom, ezeli rakibi ile puan farkını korudu ve istediğini aldı. Okan Buruk'un talebeleri böylece evindeki yenilmezlik serisine devam etti. Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı 13 maçta hiç mağlup olmadı. Bu sezon sahasındaki maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kuran sanı kırmızılıların RAMS Park'taki 13 lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberliği bulunuyor. Aslan, bu periyotta puan kayıplarını Eyüpspor Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşısında yaşadı.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİNİ SONA ERDİ

En son geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 1-0 mağlup olan Cimbom, ardından evinde hiç kaybetmedi. Ayrıca da ligdeki yenilmemezlik serisini de 25 maça çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka öncesi yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Derbide aldığı beraberlikle puanını 58'e yükselten Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile 6 puanlık fark devam etti. Kanarya, gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

MOURINHO HASRET KALDI

Sarı lacivertli takımın başına sezon başında gelen Jose Mourinho, şu ana kadar oynadığı İstanbul derbilerinde galibiyet yüzü göremedi. İlk yarıda Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisini 3-1 kaybeden Portekizli çalıştırıcı, Tüpraş Stadı'ndaki Beşiktaş mücadelesinden de 1-0 yenik ayrıldı. Jose'nin F.Bahçe'si dün G.Saray'ı yine yenemedi. Mou, 3'te 0 çekti.

SAINT MAXIMIN: MOOD

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, 0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. İnstagram üzerinden paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, "Mood" yazarak üzgün surat emojisini kullandı. 27 yaşındaki sol kanadın bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan çok yoğun ilgi gördü.

55 YIL SONRA YABANCI

Galatasaray Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem görev yapmıştı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı. Dünkü karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı.

17 KEZ YÖNETMİŞTİ

1959'dan 1970'e kadar 12 sezonda iki takım toplam 24 kez kozlarını paylaştı. Bu maçların 7'sini Türk hakemler yönetirken, 17 müsabaka 9 farklı ülkeden hakemlere emanet edildi. Her iki takım da 5'er galibiyet aldı.

TOPLAMDA 9 DEFA SARI KART GÖSTERDİ

Hakem Vincic, müsabakada toplam 7 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5'ini sarı-kırmızılı futbolcular, 2'sini de sarı- lacivertli futbolcular gördü. G.Saray'da Osimhen, Barış Alper, Sallai, Sanchez ve Yunus Akgün, Fener'de ise Çağlar ile Fred, sarı kart gören futbolculardı. İki takımın idari menajerleri de sarı gördü.

DJIKU: SONUNA DEK SAVAŞAĞIZ

Sarı lacivertli takımın stoperi Alexander Djiku, Galatasaray ile 0-0 biten derbinin ardından konuştu. Mücadeleyi değerlendiren Ganalı savunma oyuncusu, "Maça iyi başladık, ritmimizi ortaya koyduk. Bir gol attık ama faulden iptal oldu. Bizler sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir şey bitmedi" ifadesini kullandı.

JOSE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Anderlecht maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Deneyimli hoca Osayi-Samuel ve Amrabat'ı yedeğe çekti. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray derbisinde bu isimlerin yerlerine Oğuz Aydın ile Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de forma verdi. 61'de Çağlar-Djiku ve Szymanski- Amrabat değişikliğine gitti.

LIVAKOVIC GERİ DÖNDÜ

Sarı lacivertli takımın deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, 10 maç aranın ardından kadroya girdi. Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı. Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

BURUK'TAN 4 FARKLI İSİM

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, geçen hafta içinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapılan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu müsabakasında ilk 11'de oynattığı Günay Güvenç, Cuesta, Jelert ve Mertens'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Muslera, Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina'ya formayı verdi.

İLK DERBİ HEYECANI

Aslan'da yeni transferler Frankowski ile Eren Elmalı, ilk kez bir G.Saray-F.Bahçe derbisinde forma giydi. Diğer transferler Ahmed Kutucu da 86. dakikada Sallai'nin yerine girdi. Cuesta ile kadroda olmasına rağmen daha önce derbide forma giymeyen kaleci Günay ve Yusuf Demir, yedekler arasında ilk heyecanı yaşadı.