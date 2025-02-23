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Zeminde sorun yok
Ligin kaderini belirleyecek derbi öncesi RAMS Park'ın zemininde sorun bulunmuyor. İstanbul'da perşembe gününden beri süren yoğun kar yağışı ve AZ Alkmaar'la oynanan maça karşın zeminin son durumunun iyi olduğu belirtildi. Stat yönetiminin Fenerbahçe maçına kadar sürekli olarak zeminle ilgileneceği ve bütün önlemlerin alındığı ifade edildi.
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