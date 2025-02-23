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Osimhen faktörü
Dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen, bu sezon derbilerde etkili bir görüntü çizdi. Osimhen; Beşiktaş derbisinde 1 gol atarken, Fenerbahçe'ye karşı da 1 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılılar ile bu sezon ligde 14, Avrupa Ligi'nde de 6 olmak üzere toplam 20 gol attı. 26 yaşındaki forvet attığı gollerle takımını hem ligde hem de Avrupa'da sırtladı. Osimhen, Süper Lig'de 18, Avrupa Ligi'nde 7 olmak üzere toplam 25 resmi maça çıkarken rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Başarılı forvet, bu gollerin 14'ünü ligde, 6'sını da Avrupa'da kaydetti. Sarı-kırmızılı yıldız; Süper Lig'de gol krallığı yarışında da 3. sırada yer alıyor.
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