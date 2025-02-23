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Okan Buruk'un 13. derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 12 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 8 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı. Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
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