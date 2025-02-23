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Haberler Galatasaray Hücum planları

Hücum planları

Avrupa Ligi'nde play-off turunda AZ Alkmaar'a elenen Galatasaray, hücum anlamında dar bir rotasyona sahipti. Ancak Süper Lig'e dönüşte güçlü bir hücum rotasyonu dikkat çekecek. Yunus Akgün'ün sakatlığını atlatması ve UEFA listesinde olmayan Ahmed Kutucu'nun yer alması Okan Buruk'un elini güçlendiriyor. Sarı-kırmızılıların derbideki en büyük kozu yine Victor Osimhen olacak. Forvette yer alacak. Nijeryalı yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Ahmed Kutucu'nun yedeklemesi bekleniyor. Öte yandan Rolland Sallai de önemli alternatiflerden biri.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Hücum planları
Avrupa Ligi'nde play-off turunda AZ Alkmaar'a elenen Galatasaray, hücum anlamında dar bir rotasyona sahipti. Ancak Süper Lig'e dönüşte güçlü bir hücum rotasyonu dikkat çekecek. Yunus Akgün'ün sakatlığını atlatması ve UEFA listesinde olmayan Ahmed Kutucu'nun yer alması Okan Buruk'un elini güçlendiriyor. Sarı-kırmızılıların derbideki en büyük kozu yine Victor Osimhen olacak. Forvette yer alacak. Nijeryalı yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Ahmed Kutucu'nun yedeklemesi bekleniyor. Öte yandan Rolland Sallai de önemli alternatiflerden biri.
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