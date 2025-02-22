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Jakobs bardağı taşırdı
Sezon başında 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak Galatasaray'ın en kritik maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jakobs'la yollar ayrılıyor. Tecrübeli futbolcunun menajerine ve Monaco'ya oyuncunun bonservisinin alınmayacağı iletildi. Sakatlığı bulunan Senegallinin sahalara döneceği tarih ise kestirilemiyor.
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