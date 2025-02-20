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Haberler Galatasaray Wilfried Zaha'dan Galatasaray açıklaması! "Benim zihniyetim bu"

Wilfried Zaha'dan Galatasaray açıklaması! "Benim zihniyetim bu"

Galatasaray'da dikiş tutturamayan ve önce Lyon'a ardından MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralık olarak transfer edilen Wilfried Zaha, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 19:10
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Wilfried Zaha'dan Galatasaray açıklaması! "Benim zihniyetim bu"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planlarına dahil edilmeyen ve önce Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a ardından MLS temsilcisi Charlotte FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleştirilen Wilfried Zaha, sarı kırmızılı kulüp ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'un haberine göre bu haftasonu Charlotte forması ile ilk resmi maçına çıkacak olan Zaha, MLS ekibine transferi ile ilgili "Yatmadan önce Charlotte'un maçlarını izliyordum ve takımın nasıl olduğunu, pozitif yönlerini ve bunun gibi şeyleri görüyordum. Ardından görüşmeleri sürdürmek bana mantıklı geldi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE TRANSFER OLDUĞUMDA..."

Galatasaray'a transferi ile ilgili de konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'ye transfer olduğumda herkes bana 'Neden oraya gidiyorsun?' dedi. Ben sadece gitmek istediğimi hissettiğim yere giderim, kendi tarihimi yazarım. Benim zihniyetim bu; kimseyi takip etmem." dedi.

"ÇOK KONUŞAN BİRİ DEĞİLİM"

"Ben çok konuşan biri değilim, benim olayım başkalarına örnek olarak liderlik etmek. Ne kadar iyi olduğum ya da ne yapacağım konusunda gevezelik etmek, başkalarını suçlamak ve gereğinden fazla konuşmak bana göre değil çünkü yarın ne olacağını bilemezsiniz. Ne kadar iyi olduğumu kanıtlayabilmemin tek yolu sahada olmak."

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