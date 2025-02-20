İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı. İşte Sloven hakemin bu sezonki performansı...
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FİNALLERİN HAKEMİ
Sloven hakem, kariyerinde daha önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinde de görev aldı. Vincic, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geldiği final müsabakasında düdük çaldı. Ayrıca, 2021-22 sezonunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İskoç ekibi Rangers'ın karşılaştığı final müsabakasında da Vincic ve ekibi görev aldı.
SON MAÇI PSV - JUVENTUS
45 yaşındaki tecrübeli hakem son olarak dün Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda PSV Eindhoven'in Juventus'u konuk ettiği karşılaşmada düdük çaldı. Uzatmalara giden karşılaşmada ev sahibi ekip tur atlarken; Vincic, 4 kez sarı kartına başvurdu.
CUMARTESİ GÜNÜ ÜLKESİNDE DÜDÜK ÇALACAK
Sloven hakem, hafta sonunda ülkesinde düdük çalacak. Slovenya 1'inci Ligi'nin 22'nci haftasında cumartesi günü Bravo'nun Koper'i konuk edeceği mücadeleyi yönetecek Vincic daha sonra Türkiye'ye gelecek.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN 1'ER MAÇINI YÖNETTİ
Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 1'er maçında görev aldı. Tecrübeli hakem; 2019 yılında Galatasaray'ın deplasmanda Club Brugge golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında düdük çaldı. Vincic, 2018 yılında Fenerbahçe'nin iç sahada Benfica ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında görev almıştı.
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