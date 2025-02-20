İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren derbide görev alacak Slavko Vincic bu sezon; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Slovenya Prva Liga'da 6, Uluslar Ligi ve Yunanistan Süper Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Suudi Arabistan Ligi ve Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde ise 1'er maçta olmak üzere toplamda 20 mücadelede görev yaptı.