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Haberler Galatasaray İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı. İşte Sloven hakemin bu sezonki performansı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 13:25
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İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..

Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren derbide görev alacak Slavko Vincic bu sezon; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Slovenya Prva Liga'da 6, Uluslar Ligi ve Yunanistan Süper Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Suudi Arabistan Ligi ve Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde ise 1'er maçta olmak üzere toplamda 20 mücadelede görev yaptı.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..

Sloven hakem söz konusu 20 maçta 83 kez sarı kartına başvururken, 2 kez ikinci sarı karttan kırmızı kart, 1 kez de doğrudan kırmızı kart gösterdi. Vincic ayrıca, 20 maçta 4 kez de penaltı noktasını gösterdi.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..

FİNALLERİN HAKEMİ

Sloven hakem, kariyerinde daha önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinde de görev aldı. Vincic, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geldiği final müsabakasında düdük çaldı. Ayrıca, 2021-22 sezonunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İskoç ekibi Rangers'ın karşılaştığı final müsabakasında da Vincic ve ekibi görev aldı.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..

SON MAÇI PSV - JUVENTUS

45 yaşındaki tecrübeli hakem son olarak dün Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda PSV Eindhoven'in Juventus'u konuk ettiği karşılaşmada düdük çaldı. Uzatmalara giden karşılaşmada ev sahibi ekip tur atlarken; Vincic, 4 kez sarı kartına başvurdu.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..

CUMARTESİ GÜNÜ ÜLKESİNDE DÜDÜK ÇALACAK

Sloven hakem, hafta sonunda ülkesinde düdük çalacak. Slovenya 1'inci Ligi'nin 22'nci haftasında cumartesi günü Bravo'nun Koper'i konuk edeceği mücadeleyi yönetecek Vincic daha sonra Türkiye'ye gelecek.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in bu sezonki karnesi! Gösterdiği kart sayısı..

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN 1'ER MAÇINI YÖNETTİ

Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 1'er maçında görev aldı. Tecrübeli hakem; 2019 yılında Galatasaray'ın deplasmanda Club Brugge golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında düdük çaldı. Vincic, 2018 yılında Fenerbahçe'nin iç sahada Benfica ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında görev almıştı.

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