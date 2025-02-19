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Haberler Galatasaray Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'da!

Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'da!

Galatasaray ve Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 23:45 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 23:51
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Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'da!

Galatasaray ve Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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