Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler
Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu'nun açıklaması sonrası yabancı hakem adayları da netleşti. İşte gündemdeki 3 isim...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 15:23 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 15:47
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dev derbi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev yapacağını açıkladı.
İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Açıklanınca hafta sonu hakemleri duyarsınız" ifadelerini kullandı.
Federasyon, Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kurdu.
DHA'nın haberine göre, futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.
Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid maçını yönetti. 2020-2021'de Avrupa Ligi finali, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti.
Adı geçen diğer adaylar Slavko Vincic cumartesi günü, Clement Turpin ise pazar günü ülkelerinde maç yönetecek.
Ekstra bir durum olmaması halinde bu iki ismin derbide görev alması düşük ihtimal olarak görülüyor.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ön plana çıkan isimlerden birisinin de Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak olduğu kaydedildi.
İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa'nın da adaylar arasında olduğu belirtildi.
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