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Haberler Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu'nun açıklaması sonrası yabancı hakem adayları da netleşti. İşte gündemdeki 3 isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 15:23 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 15:47
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dev derbi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev yapacağını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Açıklanınca hafta sonu hakemleri duyarsınız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

Federasyon, Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kurdu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

DHA'nın haberine göre, futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid maçını yönetti. 2020-2021'de Avrupa Ligi finali, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

Adı geçen diğer adaylar Slavko Vincic cumartesi günü, Clement Turpin ise pazar günü ülkelerinde maç yönetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

Ekstra bir durum olmaması halinde bu iki ismin derbide görev alması düşük ihtimal olarak görülüyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ön plana çıkan isimlerden birisinin de Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak olduğu kaydedildi.

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