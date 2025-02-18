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Haberler Galatasaray Maskeli kahraman

Maskeli kahraman

Kritik derbi öncesindeki en zorlu virajı da hatasız geçmeyi başardı G.Saray... Özellikle ilk yarısında çok zorlandığı Çaykur Rize deplasmanında kazanmayı başaran sarı-kırmızılıları sırtlayan isim Victor Osimhen oldu. Dünyada yılın en sürpriz ve flaş transferlerinden birisi olarak gösterilen Nijeryalı futbolcu, takımının kilidi açmakta zorlandığı anlarda sahneye çıktı ve attığı iki golle birlikte yine taraftarların kahramanı oldu. İlk yarıda kaleye isabetli şut çekemeyen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya hızlı başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
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Maskeli kahraman

Kritik derbi öncesindeki en zorlu virajı da hatasız geçmeyi başardı G.Saray... Özellikle ilk yarısında çok zorlandığı Çaykur Rize deplasmanında kazanmayı başaran sarı-kırmızılıları sırtlayan isim Victor Osimhen oldu. Dünyada yılın en sürpriz ve flaş transferlerinden birisi olarak gösterilen Nijeryalı futbolcu, takımının kilidi açmakta zorlandığı anlarda sahneye çıktı ve attığı iki golle birlikte yine taraftarların kahramanı oldu. İlk yarıda kaleye isabetli şut çekemeyen sarı-kırmızılılar ikinci yarıya hızlı başladı.

SIMON BANZA'YI YAKALADI

İLK maçına çıkan yeni transfer Frankowski, 47. dakikada harika bir orta ile Victor Osimhen'i harika gördü. Golcü oyuncu da kafayla topu köşeden filelere gönderdi. 86'da ise Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Lemina topu kafayla Osimhen'e gönderirken, Nijeryalı da bekletmeden kafayla fileleri buldu. Bu sezon ligdeki beşinci kafa golünü atan Osimhen, toplamda ise 14. kez fileleri buldu. Böylece krallık yarışında Banza ile birlikte üçüncü sırayı paylaşıyor. Ayrıca aralık ayından sonra bir maçta iki gol atmayı başardı.

DİNLENMEK İYİ GELECEK

Rize fatihi Victor Osimhen, karşılaşmada inanılmaz bir efor harcayıp attığı iki golle takımının en iyisi oldu. 3 puanı getiren isim olan Osimhen, mücadele bitiminde yaptığı açıklamada Muslera'nın kendi maskesini takmasına da değinerek, "Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan. Galibiyette büyük bir payı vardı. Sesim kısıldı, biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir. Çok önemli ve zor maçtı. Takımı tebrik ederim, taraftarlara teşekkürler" dedi.

SARA İLERİYE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımın orta alandaki yıldızı Gabriel Sara, mücadele orta alanda başladı ama forvet arkasında bitirdi. Ahmed'in 60'da oyundan çıkmasından sonra kendisini ileriye atan Brezilyalı futbolcu, ikinci forvet gibi oynadı. İkinci golde korneri kullanan isim oldu.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Rize'deki kritik karşılaşmaya iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. G.Saraylı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, ev sahibi ekip tribünlerinde de boş yer kalmadı. İki takım taraftarları da takımlarına mücadele boyunca aralıksız destek verdi.

LEMINA BİZİ GERİ İTTİ

Çaykur Rize teknik direktörü İlhan Palut, Lemina'nın oyuna girmesiyle geriye gittiklerini söyledi. G.Saray'ın attığı ilk gole karşılık verdiklerini belirten Palut, "Geri adım atmadan 1-1 yaptık. Lemina orta sahaya gelip, Sara'nın öne geçmesiyle birlikte G.Saray zor top kaybetti. Bu bizi bir bölüm geri itti" dedi.

FRANKOWSKI SİFTAH YAPTI

Galatasaray forması altındaki ilk maçına çıkan Frankowski, izleyenlerden tam not aldı. İlk yarıda attığı tüm yakın ve uzak paslarda isabet sağlayan Polonyalı futbolcu, 47. dakikada Osimhen'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Sağ kanatta topla rakibini eksilttikten sonra arka direğe doğru güzel bir orta yapan Frankowski, Osimhen'e harika bir asist yaptı. Polonyalı oyuncu henüz ilk maçı olmasına karşın beğeni aldı.

LEMINA 5 YIL SONRA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mario Lemina, 5 yıl sonra parçalı formayı sırtına geçirdi. Mücadelenin 60. dakikasında Ahmed Kutucu'nun yerine oyuna dahil olan Gabonlu futbolcu, orta sahaya büyük bir hareket getirdi. Ayrıca Osimhen'in 86. dakikada attığı golde kafayla asisti yapan isim olan Mario Lemina, sergilediği perfonmansla dikkat çekti.

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