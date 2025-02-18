Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: Karşımızda asalet ve zarafetten uzak kişiler var!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Derkan, Türk futbolundaki rekabetin adil bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak yabancı hakem tartışmalarına dikkat çekti.

"KARŞIMIZDA ASALET VE ZARAFETTEN UZAK KİŞİLER VAR"

Derkan, futbolun yalnızca şampiyonluk mücadelesiyle sınırlı olmadığını belirterek "Karşımızda asalet ve zarafetten uzak kişiler veya topluluklar var. Derbi maçı ve önemli Avrupa maçı öncesi bu konuyu daha fazla büyütmeye gerek yok. Ancak, Türk futbolunun rekabeti açısından kulüpler kadar, adil oyun anlayışına uygun uygulamalar da önemlidir" ifadelerini kullandı.

Yabancı hakem tartışmaları hakkında konuşan Derkan, "19 takım var, her hafta 9 maç oynanıyor. Sadece şampiyonluk mücadelesi değil, küme düşme hattında da büyük bir rekabet var. Eğer yabancı hakem gelecekse, tüm maçlara getirilmeli. Altta mücadele eden takımların ne suçu var?" dedi.

Bu konunun aceleye getirildiğini belirten Derkan, "Avrupa ligleri devam ederken en üst düzey hakemleri başka bir lige göndermek mantıklı değil. Eğer böyle bir karar alınacaksa, sezon sonu ya da gelecek sezon için planlanmalı" diyerek sürecin daha iyi organize edilmesi gerektiğini söyledi.