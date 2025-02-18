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Aslan'ın final yolu
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında bugün İtalya'nın Chieri 76 ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. İlk maçı 3-1 kaybeden G.Saray'ın finale çıkması için 3-0 kazanması gerekiyor. Eğer sarıkırmızılılar 3-1 kazanırsa finale yükselen takımı belirlemek için altın set oynanacak. Diğer tüm sonuçlarda temsilcimiz kupaya veda edecek.
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