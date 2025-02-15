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Haberler Galatasaray İstanbul'da boğacaklar

İstanbul'da boğacaklar

Galatasaray, AZ Alkmaar yenilgisi sonrası Avrupa'da manşetlere çıktı. Aslan için olumsuz yorumlar yapılsa da TNT Sports'tan Horncastle, "AZ en ateşli stada gidecek. Bence onları orada boğacaklar. AZ'li gençler başaramayacak" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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İstanbul'da boğacaklar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Cimbom, tur şansını zora soksa da RAMS Park'taki maçta Osimhen, Torreira ve Sanchez gibi önemli oyuncularına da kavuşacak. Alınan ağır yenilgi sonrası Avrupa basını da karşılaşma hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte Galatasaray için atılan manşetler...

GAZZETTA: ACI ÇEKTİ, REAKSİYON GÖSTEREMEDİ

"Avrupa Ligi'nde goller, geri dönüşler ve ihraçlar. Play-offların ilk ayağında AZ Alkmaar, Morata'nın Galatasaray'ını süpürdü. Hollandalılar 4-1 kazandı. Okan Buruk'un takımı acı çekti ve reaksiyon gösteremedi, hatta 51. dakikada eski Sassuolo oyuncusu Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle on kişi kaldılar."

TNT SPORTS: AKILLARINI KAYBETTİLER

TNT Sports yorumcusu Don Hutchinson, Galatasaray'ın aldığı farklı mağlubiyeti şu sözlerle değerlendirdi: "Akıllarını kaybettiler. Geri dönüş yolu yok. İşleri bitti. Oyun kesinlikle G.Saray'ın elinden kaçtı, tamamen ellerinden gitti, bundan (AZ'nin üçüncü golü) sonra paramparça oldular. G.Saray disiplinini kaybetti."

İSTANBUL'DA ONLARI BOĞACAKLAR

TNT Sports'un diğer yorumcusu James Horncastle ise Don Hutchinson'ın tersine şaşırtan ifadeler kullandı. Horncastle, G.Saray ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bence Don'u o kadar hayal kırıklığına uğrattılar ki şimdi sizi şaşırtacaklar. Geri dönüş yapacaklar, bence öyle. İstanbul'da, en gürültülü, en ateşli atmosferlerden birinde. AZ'li genç çocuklar bunu başaramayacaklar. O atmosferde onları boğacaklar."

DE TELEGRAAF: SADECE MUHAREBE KAZANILDI

"AZ, Avrupa gecelerinde kana susamış bir futbol canavarına dönüşebilen 'Rams Park'ta şüphesiz yine sıcak bir geceyle karşı karşıya. İstanbul cehenneminde, Türkiye'nin süper gücü Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik çarpıcı galibiyetin ne kadar değerli olacağı görülecek."

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