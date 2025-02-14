İstanbul'da görüşürüz

UEFA Avrupa Ligi'ne büyük hedeflerle başlayan G.Saray, play-off aşamasında Alkmaar önünde hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Önemli isimlerden yoksun bir şekilde sahaya çıkan sarı-kırmızılılar maçtan 4-1 gibi ağır bir yenilgiyle ayrıldı. 12'de Mijnans'ın frikik golü ile öne geçti Hollanda ekibi. 20'de Sallai ilk Avrupa maçında gelişine harika vurup dengeyi sağladı. 37'de Barış Alper Yılmaz'ın alan kontrolü yapmadan sebep olduğu penaltıyı Parrot gole çevirirken ilk yarı 2-1 sona erdi.

5 YILDIZ TAKIMA DÖNECEK

Dakikalar 51'i gösterdiğinde Kaan kırmızı kart görürken Alkmaar, 57'de Clasie ve 66'da Wolfe ile farkı açtı. Osimhen, Sanchez, Torreira, Yunus Akgün ve Jakobs gibi isimlerin de 20 Şubat'ta İstanbul'daki rövanşta oynayacak olmasıyla sarı-kırmızılılar tur için şansını zorlayacak. İstanbul'da alınacak 3 farkı galibiyet maçı uzatmalara götürecek. Daha farklı galibiyetlerde ise Cimbom son 16'ya kalacak.

KAAN YİNE ATILDI

Hollanda deplasmanında kaybeden G.Saray, 51. dakikada eksik kaldı. 11'de Mijnans'ın attığı frikikte yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Kaan, 51'de ikinci sarıdan atıldı. Milli oyuncu G.Saray kariyerindeki iki kırmızı kartını da Avrupa Ligi play-off aşamasında görmüş oldu. Kaan geçen sezon da Prag deplasmanında atılmıştı.

SALLAİ'DEN FÜZE

UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilen ve Avrupa'daki ilk maçına çıkan Roland Sallai, golle başladı. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde ceza alanı çizgisine yakın bir pozisyondan gelişine harika vuran Macar futbolcu fileleri havalandırdı.