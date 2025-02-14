  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş açıklama! 'Suç duyurusunda bulunulmuştur'

Galatasaray'dan flaş açıklama! 'Suç duyurusunda bulunulmuştur'

Galatasaray, resmi internet sitesinden 'Kamuoyuna Duyuru' başlıklı bir açıklama paylaştı. Sarı kırmızılılar, kulüp adına arama yaparak maddi menfaat elde etmeye çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 14:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan flaş açıklama! 'Suç duyurusunda bulunulmuştur'

Galatasaray, resmi internet sitesinden kamuoyuna duyuru başlıklı bir açıklama paylaştı. Sarı kırmızılılar, kulüp adına arama yaparak maddi menfaat elde etmeye çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

KAMUOYUNA DUYURU

'Kendisini Kulübümüz çalışanı olarak tanıtıp, maddi menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında, Kulübümüz tarafından 13.02.2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kulübümüzün telefon ile arama yaparak bağış toplama veya satış yapma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu kapsamda yapılan aramaların Kulübümüz ile irtibatı bulunmadığını bilgilerinize sunar, yapılan aramalara itibar edilmemesini hassasiyetle bildiririz.'

Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe transferde bombayı patlatacak! İşte listedeki ilk yıldız
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'a şok cevap! Yıldız isim için beklenmedik ücret talebi
Başkan Erdoğan'dan Asya-Pasifik turu sonrası uçakta önemli açıklamalar | ABD'ye ve Trump'a "Gazze" uyarısı | Suriye'de PKK'ya yer yok
AZ Alkmaar-G.Saray maçı dış basında! 'Umutları sona erdi'
G.Saray'de Mertens'in yerine İlkay!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı 14:55
Kartal Fırtına'ya hazır! Kartal Fırtına'ya hazır! 14:46
Final Four İstanbul'da! Final Four İstanbul'da! 14:33
G.Saray'dan açıklama! 'Suç duyurusunda bulunulmuştur' G.Saray'dan açıklama! 'Suç duyurusunda bulunulmuştur' 14:15
F.Bahçe'de flaş sakatlık! F.Bahçe'de flaş sakatlık! 14:01
İşte F.Bahçe'nin turu geçerse muhtemel rakipleri! İşte F.Bahçe'nin turu geçerse muhtemel rakipleri! 13:32
Daha Eski
MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! MHK'dan Oğuzhan Çakır kararı! 12:59
Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı ne zaman? 12:53
Florya'da köstebek var! G.Saray yönetimi... Florya'da köstebek var! G.Saray yönetimi... 12:31
F.Bahçe'den flaş paylaşım! 'Birlikte yola devam ediyoruz' F.Bahçe'den flaş paylaşım! 'Birlikte yola devam ediyoruz' 11:44
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu 11:33
Augsburg-Leipzig maçı ne zaman? Augsburg-Leipzig maçı ne zaman? 11:27