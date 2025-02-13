GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı! Paylaşımı gündem oldu

Deneyimli çalıştırıcıya Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi'nin kendisi hakkında yaptığı paylaşımlarla ilgili soru soruldu.

61 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili "Icardi bir GOAT (Greatest of All Time-Tüm Zamanların En İyisi). Sosyal medyada o çok büyük bir 'GOAT' olduğu için konuşmamayı tercih ediyorum" diye konuştu.