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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı! Paylaşımı gündem oldu

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı! Paylaşımı gündem oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisiyle ilgili "O bir GOAT" (Greatest of All Time-Tüm Zamanların En İyisi) sözleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 16:24
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GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı! Paylaşımı gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı! Paylaşımı gündem oldu

Deneyimli çalıştırıcıya Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi'nin kendisi hakkında yaptığı paylaşımlarla ilgili soru soruldu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı! Paylaşımı gündem oldu

61 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili "Icardi bir GOAT (Greatest of All Time-Tüm Zamanların En İyisi). Sosyal medyada o çok büyük bir 'GOAT' olduğu için konuşmamayı tercih ediyorum" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı! Paylaşımı gündem oldu

Jose Mourinho'nun bu sözleri sonrası Mauro Icardi'den bir paylaşım daha geldi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı! Paylaşımı gündem oldu

Arjantinli yıldız, Galatasaray forması giyen bir keçi (keçinin İngilizcesi goat) ve keçinin yanında Icardi'nin sarı-kırmızılı kulüpte elde ettiği 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluklarına yer verdi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı! Paylaşımı gündem oldu

İşte o paylaşım...

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