GALATASARAY HABERİ - Icardi'den Mourinho'ya 'GOAT' yanıtı! Paylaşımı gündem oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisiyle ilgili "O bir GOAT" (Greatest of All Time-Tüm Zamanların En İyisi) sözleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Jose Mourinho'nun bu sözleri sonrası Mauro Icardi'den bir paylaşım daha geldi.
Arjantinli yıldız, Galatasaray forması giyen bir keçi (keçinin İngilizcesi goat) ve keçinin yanında Icardi'nin sarı-kırmızılı kulüpte elde ettiği 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluklarına yer verdi.
İşte o paylaşım...
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