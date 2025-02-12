  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Joker Aslan

Joker Aslan

Frankowski hamlesiyle sağ beke önemli bir takviye yapan Aslan’da savunmadaki çok yönlü yıldızlar dikkat çekiyor. Jelert, Sallai, Kaan Ayhan ve Carlos Cuesta gibi isimler adeta joker gibi oynuyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Joker Aslan

Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapan Galatasaray, son olarak sağ beke Przemyslaw Frankowski'yi getirdi. Teknik Direktör Okan Buruk, bu transferde Polonyalı yıldızın çok yönlü olmasını öne çıkardı. Frankowski, sağ bek oynamasının yanında sol bek, sağ kanat ve sol kanatta da oynuyor. Jelert, Sallai, Kaan Ayhan ve Carlos Cuesta da benzer şekilde çok yönlü oyuncular. Jelert hem sağ hem de sol bek, Sallai sol bek, sağ bek, sağ kanat ve sol kanat, Kaan Ayhan stoper, defansif orta saha, sağ bek ve sol bek, Carlos Cuesta stoper, defansif orta saha ve sağ bek mevkiilerinde oynayabiliyor. Okan Buruk'un 3'lü ve 4'lü formasyonlarda sahaya süreceği takımı için defans hattında çok yönlü yıldızların olması teknik heyetin elini güçlendiriyor.

HÜCUM FAKTÖRÜ

Savunmadaki çok yönlü yıldızlar kadar hücum hattında da önemli isimler göze çarpıyor. Özellikle Alvaro Morata hamlesi ciddi etki etti. Morata, zaman zaman forvet arkası gibi oynayarak hücum ve orta saha arasındaki geçişi sağlıyor. İspanyol yıldız hem forvette hem de forvet arkasında Okan Buruk'un kozu olacak. Benzer şekilde Ahmed Kutucu da hem kanat hem de forvette oynuyor.

SAVUNMA HATTI RAHATLADI

Cimbom'da Przemyslaw Frankowski'nin takıma katılması defans hattını rahatlattı. Okan Buruk'un elinde tüm mevkiilerde oynayabilecek savunmacılar olması planları güçlendirdi. Buruk'un hem 3'lü hem de 4'lü sistemde rahatlıkla oynatabileceği oyuncuları bulunuyor.

210. YABANCI OLDU

Lens'ten gelen Frankowski, Galatasaray'ın 210. yabancı futbolcusu oldu. Aynı zamanda sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki üçüncü Polonyalı oyuncu da olan Frankowski, Lens'te bu sezon 21 maçta 5 gol attı.

Berke Özer'den dikkat çeken hamle!
TFF'den G.Saray maçının hakemine kırmızı kart!
DİĞER
Son dakika haberi: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! Mustafa Çulcu, MHK'nın yeni sistemini açıkladı...
CHP'li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler belli oldu! Evlerinden neler çıktı?
F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar
G.Saray'ın yeni transferleri Zaniolo'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! 01:29
Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! 01:29
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! 01:29
Derbinin tarihi belli oldu! Derbinin tarihi belli oldu! 01:29
23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:29
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 01:29
Daha Eski
Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! 01:29
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! 01:29
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 01:29
F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar 01:29
F.Bahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi F.Bahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi 01:29
Dursun Özbek: Provoke etmek için... Dursun Özbek: Provoke etmek için... 01:29