Joker Aslan

Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapan Galatasaray, son olarak sağ beke Przemyslaw Frankowski'yi getirdi. Teknik Direktör Okan Buruk, bu transferde Polonyalı yıldızın çok yönlü olmasını öne çıkardı. Frankowski, sağ bek oynamasının yanında sol bek, sağ kanat ve sol kanatta da oynuyor. Jelert, Sallai, Kaan Ayhan ve Carlos Cuesta da benzer şekilde çok yönlü oyuncular. Jelert hem sağ hem de sol bek, Sallai sol bek, sağ bek, sağ kanat ve sol kanat, Kaan Ayhan stoper, defansif orta saha, sağ bek ve sol bek, Carlos Cuesta stoper, defansif orta saha ve sağ bek mevkiilerinde oynayabiliyor. Okan Buruk'un 3'lü ve 4'lü formasyonlarda sahaya süreceği takımı için defans hattında çok yönlü yıldızların olması teknik heyetin elini güçlendiriyor.

HÜCUM FAKTÖRÜ

Savunmadaki çok yönlü yıldızlar kadar hücum hattında da önemli isimler göze çarpıyor. Özellikle Alvaro Morata hamlesi ciddi etki etti. Morata, zaman zaman forvet arkası gibi oynayarak hücum ve orta saha arasındaki geçişi sağlıyor. İspanyol yıldız hem forvette hem de forvet arkasında Okan Buruk'un kozu olacak. Benzer şekilde Ahmed Kutucu da hem kanat hem de forvette oynuyor.

SAVUNMA HATTI RAHATLADI

Cimbom'da Przemyslaw Frankowski'nin takıma katılması defans hattını rahatlattı. Okan Buruk'un elinde tüm mevkiilerde oynayabilecek savunmacılar olması planları güçlendirdi. Buruk'un hem 3'lü hem de 4'lü sistemde rahatlıkla oynatabileceği oyuncuları bulunuyor.

210. YABANCI OLDU

Lens'ten gelen Frankowski, Galatasaray'ın 210. yabancı futbolcusu oldu. Aynı zamanda sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki üçüncü Polonyalı oyuncu da olan Frankowski, Lens'te bu sezon 21 maçta 5 gol attı.