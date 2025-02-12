G.Saray'dan korkuyorlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, SPOINT İnşaat ile düzenlenen imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın bu kenetlenmiş halinin rakipleri korkuttuğunu düşünüyorum. Saha dışına taşınan bu çabaların, Galatasaray korkusundan olduğunu düşünüyorum" dedi. Futboldaki tartışmaların tehlikeli olduğunu vurgulayan Özbek, "Bir toplumun sinir uçlarıyla oynanmak istendiğinde, yapılacak en kolay işlerden biri, futbolun içine bu kirli söylemleri sokmaktır" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK ÜLKENİN DEĞERİ

Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarına değinerek, "Murat Bey'i Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdım. Adana Demirspor'un sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalar, kendisini bağlar. Okan Hoca ile ilgili söylediği şeyler doğru değil. Okan Buruk bu ülkenin değeri. Adana Demirsporlu oyuncu bile 'Okan Hoca, bana kötü bir şey demedi' dedi. Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir" yorumunu yaptı.

NOKTA ATIŞI TRANSFERLER

Transfer dönemini verimli geçirdiklerini aktaran Başkan Dursun Özbek şunları söyledi: "Transfer döneminde nokta atışı transferler yaptık. Önümüzdeki maçlardan itibaren çok daha güçlü bir Galatasaray var artık. Yönetimimiz; teknik kadrodan gelen talepleri karşıladı. Oyuncularımızın bu seviyeye uygun olarak, teknik heyet önderliğinde bizi 25. şampiyonluğa taşıyacaklarına inanıyoruz."

KEMERBURGAZ BİTTİ

Camianın merakla beklediği Kemerburgaz Tesisleri hakkında bilgiler veren Dursun Özbek, "Kemerburgaz Tesisleri bitti, kısa sürede oraya taşınacağız. Altyapı için proje geliştirdik. Eyüp Belediyesi ile ruhsat için görüşeceğiz. Galatasaray'ın bir arada olması, bu projelerin yapılması değerli bir husustur. Diğer emlak geliştirme projelerimiz de devam ediyor. Divan'da geniş açıklamalar yapacağım" görüşünü paylaştı.

YABANCI HAKEM MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları derbide yabancı hakem isteyip istemedikleriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Bu işe eğil kişiler gelmeli. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli."

KADIN FUTBOLUNDA İMZA

Galatasaray Kulübü dün SPOINT İnşaat ile 2024-2025 sezonu için Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı forma kol sponsorluğu anlaşması yaptı. Anlaşmanın imza töreni, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, SPOINT İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç ve kadın futbolcuların katılımıyla RAMS Park'ta gerçekleştirildi.

BORCU KAPATACAĞIZ

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek: "Sermaye artışı yaptık. 1.5 milyar TL'yi Bankalar Birliği borcu için kullandık. 2.7 milyar TL'lik borcun, 1.5 milyar TL'lik kısmını ödedik. 1.2 milyar TL borcumuz kaldı. Bunu da en kısa sürede kapatmayı hedefliyoruz. Florya için ihaleye çıktık. Bazı talepler üzerine süreyi uzattık. İhale sonrası bu borcu da kapatacağız" diye konuştu.

FİNALİ ARZU EDİYORUZ

Avrupa Ligi'nde final hedefini bir kez daha dile getiren Dursun Özbek, "Galatasaray'ın Avrupa'da hedefi her zaman bellidir. İnşallah Play-Off'u geçerek, finale kadar gitmeyi arzu ediyoruz. Takımda eksikleri tamamladık. Başarıya endeksli Galatasaray var. Futbolcularıma ve teknik ekibime, taraftarıma güveniyorum. Galatasaray'ın başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

HUZURA İHTİYAÇ VAR

Son günlerde artan gerilimin düşmesi gerektiğini aktaran Başkan Dursun Özbek: "Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Toplumu geren kişilerin ve olayların yanında Galatasaray olmayacaktır! İtidale ihtiyaç var. Tek amacımız Türk sporuna hizmet etmek. Artık yeter" ifadelerini kullandı.