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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yeni transfer Eren Elmalı'ya özel video!

Galatasaray'dan yeni transfer Eren Elmalı'ya özel video!

Galatasaray, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı için resmi sosyal medya hesabından özel transfer videosu yayınladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 20:45
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Galatasaray'dan yeni transfer Eren Elmalı'ya özel video!

Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı ara transfer döneminin son gününde 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, 24 yaşındaki futbolcunun transferini, resmi sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu. 'Hedef25 yolunda çizgimiz net' başlığıyla paylaşılan videoda, 16 Aralık 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında Eren Elmalı'nın çizgiden çevirdiği ve topun dışarı çıkıp çıkmadığı oldukça tartışılan o pozisyona bir gönderme yapıldı. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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