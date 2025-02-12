Galatasaray'dan yeni transfer Eren Elmalı'ya özel video!

Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı ara transfer döneminin son gününde 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, 24 yaşındaki futbolcunun transferini, resmi sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu. 'Hedef25 yolunda çizgimiz net' başlığıyla paylaşılan videoda, 16 Aralık 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında Eren Elmalı'nın çizgiden çevirdiği ve topun dışarı çıkıp çıkmadığı oldukça tartışılan o pozisyona bir gönderme yapıldı. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İŞTE G.SARAY'IN PAYLAŞIMI