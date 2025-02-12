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Haberler Galatasaray Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır

Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 13:42
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Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde sarı-kırmızılıların, AZ Alkmaar maçının taktiğini çalıştığı öğrenildi.

Tedavileri devam eden Ismail Jakobs ile Yunus Akgün antrenmanda yer almazken Hollanda ekibine karşı sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek Victor Osimhen ise dinlendirildi.

Galatasaray kafilesi, bugün İstanbul Havalimanı'ndan Hollanda'ya uçacak.

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