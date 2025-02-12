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Haberler Galatasaray Eren Elmalı: Galatasaray formasının ağırlığını biliyorum!

Eren Elmalı: Galatasaray formasının ağırlığını biliyorum!

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, kulüp televizyonuna transferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 15:26
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Eren Elmalı: Galatasaray formasının ağırlığını biliyorum!

Galatasaray'ın transferin son gününde Trabzonspor'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Eren Elmalı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da olduğu için mutluluğunu dile getiren Elmalı, "Başkanımız Dursun Özbek'e, yöneticimiz Abdullah Kavukcu'ya ve Okan hocamıza çok teşekkür ederim.

Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Transfer süreci için hepsine teşekkür ederim. Formanın ağırlığını, Galatasaray armasının ağırlığını biliyorum. Sorumluluklarımı biliyorum. Sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Biraz uzun süreç oldu bizim açımızdan ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Süreç güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu da güzel olur. Oynadığımız zaman da atmosferin farkında oluyoruz. Taraftarımızın önünde ilk maçıma çıkmak için çok heyecanlıyım. Taraftarımızdan tek istediğim, bizi sonuna kadar desteklemeleri" diye konuştu.

24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 17 numaralı formayı giyecek.

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