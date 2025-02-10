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Haberler Galatasaray Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferinin maliyetini açıkladı!

Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferinin maliyetini açıkladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemysław Frankowski'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun transferiyle ilgili mali detayları da açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 00:08 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 00:30
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Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferinin maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemysław Frankowski'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun transferiyle ilgili mali detayları da açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Frankowski'nin Fransız ekibi RC Lens'ten 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi. Bu anlaşma kapsamında Galatasaray, oyuncunun kulübüne 1 milyon euro net kiralama bedeli ödeyecek.

Futbolcunun kendisine ise sezon sonuna kadar 900 bin euro garanti ücret verileceği duyuruldu. Ayrıca, yapılan anlaşmada 7 milyon euro şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer Galatasaray bu opsiyonu kullanırsa, Frankowski ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalanacak.

Şarta bağlı satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda oyuncuya ödenecek yıllık garanti ücretler ise şu şekilde olacak:

2025-2026 sezonu: 1.700.000 euro

2026-2027 sezonu: 1.700.000 euro

2027-2028 sezonu: 1.700.000 euro

İşte Galatasaray'ın açıklaması...

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