Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şelçuk İnan ile Okan Buruk'un kozlarını paylaşacağı haftada takımlar hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep'e giden Galatasaray kafilesinde eksik oyuncular dikkat çekerken, ilk 11'de kimlerin yer alacağı ise merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 kaybeden Cimbom, ligde oynanacak maçta yaralarını sarmak istiyor. 17 galibiyet ve 3 beraberlikle birinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Devre arası transfer döneminde Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 26 puanla 12. sırada bulunan Gaziantep FK ise taraftarı önünde puan veya puanlar almayı amaçlıyor. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçı 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Gaziantep FK - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri belli oldu:

Gaziantep FK: Burak, Arda, Viana, Daubin, Kozlowski, Mandouki, Sorescu, Ndiaye, Mustafa, Boateng, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed Kutucu, Barış Alper, Mertens, Osimhen

OKEREKE İLE OSIMHEN KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçında golcüler kozlarını paylaşacak. 6 gol ile takımının en golcü ismi olan Okereke, Cimbom karşısında takımının hücum yollarındaki en büyük silahı olacak. Bu sezon Napoli'den kiralanan ve ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Victor Osimhen'de sarı-kırmızılılar için gol ya da goller arayacak. Ligde oynadığı 15 maçta 12 gol kaydeden Nijeryalı golcü son olarak Avrupa'da oynanan Ajax maçında da takımının tek golünü kaydetmişti. İşte Okereke ve Osimhen'in Süper Lig istatistikleri:

GALATASARAY HATA YAPMAK İSTEMİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax deplasmanında 2-1 kaybeden Galatasaray, ilk 8 avantajını kaybetti. Play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacak sarı-kırmızılılar, ligde sürdürdüğü şampiyonluk yarışısında hata yapmak istemiyor. Uzun süre sonra alınan mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak isteyen Cimbom, Gaziantep FK karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak.

CİMBOM 21 MAÇTIR KAYBETMİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın 26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de oynadığı son 21 maçı ise kaybetmeyen Cimbom, en son yenilgisini geçtiğimiz sezon evinde oynadığı Fenerbahçe maçında yaşadı. Bu karşılaşmalardan 18'ini kazanan sarı-kırmızılılar, 3 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

YUNUS AKGÜN VE JAKOBS KADRODA YOK

Süper Lig'de oynanacak 22. hafta maçı için Gaziantep'e giden Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı. Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs ile Ajax maçında sakatlanarak sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edildiği açıklandı.

NELSSON TRANSFER İHTİMALİ NEDENİYLE KADROYA ALINMADI

Gaziantep FK kafilesinde Victor Nelsson'da yer almazken, Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'DA 5 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kritik karşılaşmada forma giymeleri ve kart görmeleri durumunda Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ DALYA DİYECEK

Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği gelişimle ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında süre alması durumunda dalga diyecek. Süper Lig'de 100. maçına çıkmaya hazırlanan genç futbolcu, Galatasaray'da 4. sezonunu geçiriyor. Oynadığı 99 karşılaşmada 20 defa rakip fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla toplam 139 karşılaşmada süre aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK ile Galatasaray 12. randevularına çıkmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 9 maçtan üstün ayrılırken, kırmızı-siyahlılar da 1 karşılaşmada kazanan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de oynanan 11 maçta Galatasaray 26 kez gol sevinci yaşarken, Gaziantep FK ise 11 golle karşılık verdi.

MAÇIN HAKEMİ KADİR SAĞLAM OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK - Galatasaray maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.