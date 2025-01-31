Defansa Sangante ve Sildillia

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da scout ekibinin mesaisi sürüyor. Savunmanın merkezine Arouna Sangante ve sağ beke de Kiliann Sildillia'nın listeye dahil edildiği kaydedildi. Hem sağ bek hem de stopere takviye yapmayı planlayan Aslan'da sağ beke 22 yaşındaki Sildillia, stopere de yine 22 yaşındaki Sangante'nin getirilmesi amaçlanıyor.

KONTRATLAR 2026'DA BİTİYOR

Fransa'da Le Havre'de oynayan ve takımın kaptanı olan stoper Sangante'nin kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Senegalli yıldız bu sezon 8 resmi maçta forma giydi. Almanya'da Freiburg'un formasını giyen Sildillia'nın da benzer şekilde kontratı 2026'da bitiyor. Fransız sağ bek bu sezon 9 resmi maçta oynarken 146 dakika süre aldı.